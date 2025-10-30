خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
سفير الاحتلال السابق في واشنطن:
عين على العدو

سفير الاحتلال السابق في واشنطن: "إسرائيل" ليست حرة وتعمل وفق الإملاءات الأميركية

2025-10-30 12:42
رأى سفير الاحتلال السابق في الولايات المتحدة مايكل أورن أن "إسرائيل" لم تكن يومًا حرة تمامًا في المسائل المتعلقة بالحرب، فمنذ عملية سيناء عام 1956، مرورًا بحروب 1967 و1973 و1982، وكذلك في كل "عملية" (عدوان) كبرى في غزة ولبنان، كانت الولايات المتحدة تملي علينا بالضبط متى نتوقف، وفي معظم الحالات كنا نتوقف.

وفي مقال له في صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"، قال أورن: "في حالات نادرة فقط - مثل تدمير المفاعلين النوويين في العراق وسورية - تصرّفت "إسرائيل" خلافًا لإرادة أميركا، لكن النموذج الأكثر شيوعًا كان خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، حين كانت الصواريخ تسقط على "تل أبيب"، وأمرتْنا أميركا بألا نخرج للحرب إطلاقًا، و""إسرائيل" أطاعت"، مضيفًا: "لكن هناك فارقًا هائلًا بين أن تتلقى أمرًا بالتوقف عن القتال، وبين أن تحتاج إلى إذن في كل مرة ترغب فيها بالتحرك".

ولفت إلى أن "هذا هو الوضع اليوم، حين يوجد 200 جندي أميركي في "كريات غات"، وتُحلّق طائرات أميركية من دون طيار فوق غزة".

وبحسب أورن، هناك شعور بأن "إسرائيل"، حتى من أجل عملية عسكرية محدودة في غزة، يجب أن تحصل على الضوء الأخضر من واشنطن، معتبرًا أنه وضع غير مسبوق.

وقال: "في تخطيط مرحلة ما بعد الحرب، يجب على "إسرائيل" أن تسعى إلى إعادة بناء علاقاتها الخارجية، وأن تعمل بعزم من أجل "السلام" مع جيرانها، وعلينا أن نُضمّد جراحنا العميقة في الداخل، لكن من واجبنا أيضًا أن نعمل دون كلل لاستعادة سيادتنا، على النقب، وعلى المجتمعات الحريدية، وعلى "شباب التلال" الخارجين عن القانون، وقبل كل شيء، على الجيش "الإسرائيلي""، وفق تعبيره.

الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني
