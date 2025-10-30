أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالًا هاتفيًا برئيس بلدية بليدا حسان حجازي، معزيًا باستشهاد الموظّف في البلدية إبراهيم سلامة الذي استشهد على يد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المجرمة لدى اقتحامها البلدة الليلة الماضية.

وقال العلامة الخطيب: "إننا نتوجه إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي وأهالي بلدة بليدا الأبية الصامدة المجروحة بفقد أحد أبنائها الميامين، مستلهمين قول الله تعالى: ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

أضاف: "إن هذه الجريمة النكراء تكشف مرة جديدة مدى العدوان الصهيوني المستمر وآفاقه الخطيرة، وتضع أمام السلطة اللبنانية واللبنانيين جميعًا والعالم أجمع، مسؤولية التحرك العاجل لردع هذا العدوان بشتى السبل المتاحة، وتلزم الحكومة اللبنانية بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة وأنها طالت موظفًا رسميًا في الإدارة اللبنانية، كرس حياته لخدمة أبناء بلدته وصمد فيها من أجل هذا الغرض".

وقال العلامة الخطيب "إننا لا نستغرب ما أقدمت عليه قوات الاحتلال، فتاريخ الكيان الصهيوني حافل بمثل هذه الجرائم النكراء، منذ أن زرعه الاستعمار في هذه المنطقة، وليست السنتان الماضيتان وما ارتكبه العدو من مجازر خلالهما في غزة ولبنان ودول المنطقة، إلا نموذجًا حيًا عن طبيعة هذا الكيان الذي لا يمكن التعايش معه بأي شكل من الأشكال".

وختم: "رحم الله شهيدنا الغالي إبراهيم سلامة وحشره في جنات النعيم، وعزاؤنا لبلدية بليدا وأهلها الشرفاء ولأسرته الكريمة واللبنانيين عامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

