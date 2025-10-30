Your browser does not support the video tag.

في مشهدٍ يغمره الثبات والإيمان، أكّدت زوجة الشهيد إبراهيم سلامة، الذي ارتقى فجر اليوم غدرًا إثر توغل العدو "الإسرائيلي" واقتحامه لمبنى بلدية بليدا الذي كان يرقد فيه الشهيد، اعتزازها الكبير باستشهاده وفخرها بما قدّمه في سبيل الوطن.

وأشارت خلال حديثها إلى أنّ زوجها مضى ثابتًا على درب الشرف، مؤكدةً تمسّكها بهذا النهج الشريف ومطالبةً الدولة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها وتأمين الحماية لأهل الجنوب الشريف.

