اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنَّ توغل العدو الصهيوني في بلدة بليدا الجنوبية وإعدام موظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة هو اعتداء سافر، مشيرًا إلى أنَّ هذا مؤشر كبير على اتجاه العدو للتصعيد والضغط بشكل أكبر على الواقع اللبناني للرضوخ للشروط التي ينقلها الأميركي.

وأكَّد النائب فياض في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن على الدولة اللبنانية أن تُطور موقفها في مواجهة هذه الممارسات العدائية، لافتًا إلى أنَّ موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لجهة الطلب من الجيش التصدي لأي توغل صهيوني هو موقف متقدم وفي الاتجاه الصحيح.

وشدَّد فياض لـ"العهد" على أنَّه "عندما تتخذ الدولة اللبنانية قرارًا واضحًا للتصدي للممارسات العدائية "الإسرائيلية" ومهما تكن تبعات هذا الأمر نكون قد وضعنا الموقف اللبناني الرسمي على سكة المعالجة الصحيحة".

الكلمات المفتاحية