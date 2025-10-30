خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
النائب خواجة لـ"العهد": الاستنكار لم يعد ينفع والعدو لا يواجه إلا بالقوة

2025-10-30 13:49
أكَّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة أنَّ الاعتداء على بلدة بليدا الجنوبية وإعدام موظف البلدية الشهيد ابراهيم سلامة ليس الاعتداء الأول ولا الأخير، مؤكدًا أنَّ هذا الكيان قام على الاغتصاب والتمدد والاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر، وما حصل اليوم يأتي ضمن هذا السياق.

وأشاد النائب خواجة في حديث لموقف "العهد" الإخباري بموقف رئيس الجمهورية، معتبرًا أنَّ بيانات التنديد والاستنكار والشجب أو اللجوء إلى أميركا الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، أو دول أخرى لم يعد ينفع، خاصة أن العدو "الاسرائيلي" لا يقيم لهذا الكلام أي اعتبار، مشددًا على أنَّ المشروع "الإسرائيلي" قام على فكرة القوة ولا يمكن أن يواجه إلا بالقوة. 

لبنان الكيان الصهيوني بليدا
