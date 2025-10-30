خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي لقاءٌ تكريميٌّ خاص بتجمع "أجيال السيد" الكشفي

تحقيقات ومقابلات

تحقيقات ومقابلات

أهالي بليدا لموقع "العهد": لسنا أرقامًا

2025-10-30 14:39
المقاومة تحمينا والدولة غائبة
30
بتول فياض - معد

صحافية لبنانية
مصوّرة ومعدّة لتقارير فيديو

28 مقالاً

أقام أهالي بلدة بليدا الحدودية وقفةً استنكارية تنديدًا بالجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشهيد إبراهيم سلامة داخل مبنى البلدية فجرًا، معتبرين أنّ ما جرى يشكّل اعتداءً سافرًا على الأمن والاستقرار وخرقًا فاضحًا لكلّ الأعراف.

وطالب الأهالي الدولة اللبنانية بممارسة سيادتها فعلًا لا قولًا، والقيام بواجباتها تجاه أهل الجنوب والقرى الأمامية التي تواجه يوميًا اعتداءات متكررة، معتبرين أنّ أبناء المنطقة باتوا أرقامًا بالنسبة للدولة، وعبّر الأهالي عن ثقتهم الكاملة بالمقاومة التي أكدوا أنها الجهة الوحيدة التي تحميهم وتساندهم وتدافع عنهم في ظل غياب الدولة.

الكلمات المفتاحية
لبنان بليدا الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
أهالي بليدا لموقع
أهالي بليدا لموقع "العهد": لسنا أرقامًا
تحقيقات ومقابلات منذ ساعة
النائب خواجة لـ
النائب خواجة لـ"العهد": الاستنكار لم يعد ينفع والعدو لا يواجه إلا بالقوة
تحقيقات ومقابلات منذ ساعة
النائب فياض لـ
النائب فياض لـ"العهد": موقف الرئيس عون متقدّم والعدو يحاول إرضاخنا لشروطه
تحقيقات ومقابلات منذ ساعة
زوجة الشهيد ابراهيم سلامة لـ
زوجة الشهيد ابراهيم سلامة لـ"العهد": فخرُ الشهادة أكبر من وجع الفقد
تحقيقات ومقابلات منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
لبنان منذ 3 دقائق
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
لبنان منذ 15 دقيقة
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
لبنان منذ 30 دقيقة
رئيس بلدية بليدا ينفي مزاعم العدو: المبنى يُستخدم لأنشطة مدنية
رئيس بلدية بليدا ينفي مزاعم العدو: المبنى يُستخدم لأنشطة مدنية
لبنان منذ 40 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة