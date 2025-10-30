Your browser does not support the video tag.

أقام أهالي بلدة بليدا الحدودية وقفةً استنكارية تنديدًا بالجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشهيد إبراهيم سلامة داخل مبنى البلدية فجرًا، معتبرين أنّ ما جرى يشكّل اعتداءً سافرًا على الأمن والاستقرار وخرقًا فاضحًا لكلّ الأعراف.

وطالب الأهالي الدولة اللبنانية بممارسة سيادتها فعلًا لا قولًا، والقيام بواجباتها تجاه أهل الجنوب والقرى الأمامية التي تواجه يوميًا اعتداءات متكررة، معتبرين أنّ أبناء المنطقة باتوا أرقامًا بالنسبة للدولة، وعبّر الأهالي عن ثقتهم الكاملة بالمقاومة التي أكدوا أنها الجهة الوحيدة التي تحميهم وتساندهم وتدافع عنهم في ظل غياب الدولة.

الكلمات المفتاحية