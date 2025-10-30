خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الصراف يستذكر في بودكاست "عالعهد" لقاءاته مع سيد شهداء الأمة

لبنان

حزب الله يشيّع الشّهيد حسين طعمة في عيتيت الجنوبية
لبنان

حزب الله يشيّع الشّهيد حسين طعمة في عيتيت الجنوبية

2025-10-30 14:43
38

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم الضمانة الوحيدة لحماية لبنان وشعبه واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة عيتيت الجنوبية، الشّهيد المجاهد حسين علي طعمة "أبو الفضل" بمسيرة حاشدة تقدمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، الى جانب شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي نفذت مراسم تكريمية خاصة، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، جابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذين ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| اكتمال التحضيرات لمعرض
بالصور| اكتمال التحضيرات لمعرض "سوق أرضي" في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان الآن
جهاد البناء تطلق حملة تحصين المواشي في منطقة جبل لبنان والشمال
جهاد البناء تطلق حملة تحصين المواشي في منطقة جبل لبنان والشمال
لبنان الآن
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
لبنان منذ 4 دقائق
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
لبنان منذ 16 دقيقة
مقالات مرتبطة
حزب الله يكرم الشهيد رضى عطوي في احتفال حاشد أقيم في بلدة زوطر الغربية
حزب الله يكرم الشهيد رضى عطوي في احتفال حاشد أقيم في بلدة زوطر الغربية
لبنان منذ 43 دقيقة
حزب الله يشيّع الشّهيد حسين طعمة في عيتيت الجنوبية
حزب الله يشيّع الشّهيد حسين طعمة في عيتيت الجنوبية
لبنان منذ ساعة
يوميات أولي البأس | 30 تشرين الأول 2025
يوميات أولي البأس | 30 تشرين الأول 2025
خاص العهد منذ ساعتين
حزب الله يثمن موقف الرئيس عون ويطالب بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات
حزب الله يثمن موقف الرئيس عون ويطالب بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة