بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم الضمانة الوحيدة لحماية لبنان وشعبه واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة عيتيت الجنوبية، الشّهيد المجاهد حسين علي طعمة "أبو الفضل" بمسيرة حاشدة تقدمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، الى جانب شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي نفذت مراسم تكريمية خاصة، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، جابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذين ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من الشهداء.

