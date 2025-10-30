Your browser does not support the video tag.

في حلقة جديدة من بودكاست "عالعهد"، يروي وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف من القلب تفاصيل علاقته بسيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، فيستذكر كواليس اللقاء الأول، والأحاديث التي دارت بينهما وكيفية تلقيه نبأ الاستشهاد، فضلًا عن علاقته بالإمام الحسين (ع)، إضافة إلى الكثير من التفاصيل التي يرويها للمرة الأولى.

يُشار إلى أنّ الحلقة الكاملة تُنشر قريبًا عبر موقع "العهد" الإخباري ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية