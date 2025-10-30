خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي رئيس بلدية بليدا ينفي مزاعم العدو: المبنى يُستخدم لأنشطة مدنية

لبنان

حزب الله يكرم الشهيد رضى عطوي في احتفال حاشد أقيم في بلدة زوطر الغربية
لبنان

حزب الله يكرم الشهيد رضى عطوي في احتفال حاشد أقيم في بلدة زوطر الغربية

2025-10-30 15:01
49

نظم حزب الله حفلًا تكريميًا في بلدة زوطر الغربية للشهيد السعيد رضى محمد عطوي الذي ارتقى خلال استهدافه من قبل مسيّرة "إسرائيلية" قبل أيام على طريق زوطر الغربية - قعقعية الجسر، حضره شخصيات وفعاليات، عوائل الشهداء، علماء دين، إلى جانب حشد من الأهالي.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كانت كلمة حزب الله التي ألقاها الشيخ أحمد مراد، الذي تطرق إلى ملامح شخصية الشهيد البطولية، مؤكدًا أنه مثال للصمود والتضحية في سبيل الوطن والمقاومة.

وأشاد الشيخ مراد بشجاعة الشهيد وتفانيه في مواجهة العدوان "الإسرائيلي"، مستعرضًا التحديات التي يفرضها العدو على لبنان والمقاومة، مؤكدًا أن استمرار الاعتداءات لن يثني المقاومين عن الدفاع عن الأرض والكرامة.

كما دعا الشيخ مراد إلى تعزيز الوحدة والتلاحم بين جميع القوى الوطنية في مواجهة الغطرسة "الإسرائيلية"، مشددًا على أن دماء الشهداء ليست مجرد فقدان، بل هي مصدر عزيمة وإصرار لاستمرار المقاومة حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل.

واختتم الحفل بمجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشهداء الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| اكتمال التحضيرات لمعرض
بالصور| اكتمال التحضيرات لمعرض "سوق أرضي" في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ دقيقة
جهاد البناء تطلق حملة تحصين المواشي في منطقة جبل لبنان والشمال
جهاد البناء تطلق حملة تحصين المواشي في منطقة جبل لبنان والشمال
لبنان منذ دقيقتين
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
لبنان منذ 5 دقائق
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
لبنان منذ 17 دقيقة
مقالات مرتبطة
بالصور| اكتمال التحضيرات لمعرض
بالصور| اكتمال التحضيرات لمعرض "سوق أرضي" في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ دقيقة
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
لبنان منذ 5 دقائق
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
لبنان منذ 17 دقيقة
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
لبنان منذ 32 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة