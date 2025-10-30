نظم حزب الله حفلًا تكريميًا في بلدة زوطر الغربية للشهيد السعيد رضى محمد عطوي الذي ارتقى خلال استهدافه من قبل مسيّرة "إسرائيلية" قبل أيام على طريق زوطر الغربية - قعقعية الجسر، حضره شخصيات وفعاليات، عوائل الشهداء، علماء دين، إلى جانب حشد من الأهالي.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كانت كلمة حزب الله التي ألقاها الشيخ أحمد مراد، الذي تطرق إلى ملامح شخصية الشهيد البطولية، مؤكدًا أنه مثال للصمود والتضحية في سبيل الوطن والمقاومة.

وأشاد الشيخ مراد بشجاعة الشهيد وتفانيه في مواجهة العدوان "الإسرائيلي"، مستعرضًا التحديات التي يفرضها العدو على لبنان والمقاومة، مؤكدًا أن استمرار الاعتداءات لن يثني المقاومين عن الدفاع عن الأرض والكرامة.

كما دعا الشيخ مراد إلى تعزيز الوحدة والتلاحم بين جميع القوى الوطنية في مواجهة الغطرسة "الإسرائيلية"، مشددًا على أن دماء الشهداء ليست مجرد فقدان، بل هي مصدر عزيمة وإصرار لاستمرار المقاومة حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل.

واختتم الحفل بمجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء.

