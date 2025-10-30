قالت هيئة علماء بيروت في بيان "أقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم (الخميس 30/10/2025) على التوغّل في وسط بلدة بليدا، وقتلت بدم بارد أحد الموظفين ‏في البلدية على فراشه داخل المبنى. كذلك قامت قوات العدو بتفجير حسينية بلدة العديسة"‎.‎

وأضاف البيان "أننا في هيئة علماء بيروت ندين هذه الجريمة وسائر الانتهاكات والاعتداءات اليومية على بلدنا، ‏وندعو السلطة في لبنان إلى تحمّل المسؤولية اتجاه مواطنيها الذين يدفعون ثمن صمودهم، ‏وتمسّكهم بأرضهم من دمائهم وبيوتهم وأرزاقهم".

وتابع البيان "إن السلطة قد أخذت على عاتقها القيام ‏بمسؤولياتها تجاه الناس وحفظ أمنهم وصون حقوقهم والدفاع عنهم بشتى السبل، خاصة بعد تبيان ‏فشل السبل الدبلوماسية أمام آلاف الاعتداءات والانتهاكات اليومية‎"!‎

وأشادت هيئة علماء بيروت بدعوة فخامة رئيس الجمهورية الجيش الوطني للتصدّي للاعتداءات "الإسرائيلية‎"، وقالت "إننا ندعو إلى التكاتف والتضامن مع أهلنا في الجنوب النازفة جراحه في كل يوم، من كل ‏البلديات واتحاداتها، وقد فعل الكثير منها، من الجنوب إلى طرابلس، مشكورين على تضامنهم ‏الذي يُظهر الحسّ الوطني والأخلاقي الجامع والذي يفرض على الجميع التحلّي به‎"، وأضافت ‎"كما نُهيب بالجمعيات الحقوقية في العالم التحرك لفضح الجرائم التي يرتكبها العدو بحق المدنيين ‏الأبرياء"‎.‎







