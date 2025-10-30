لبنان
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
قالت هيئة علماء بيروت في بيان "أقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم (الخميس 30/10/2025) على التوغّل في وسط بلدة بليدا، وقتلت بدم بارد أحد الموظفين في البلدية على فراشه داخل المبنى. كذلك قامت قوات العدو بتفجير حسينية بلدة العديسة".
وأضاف البيان "أننا في هيئة علماء بيروت ندين هذه الجريمة وسائر الانتهاكات والاعتداءات اليومية على بلدنا، وندعو السلطة في لبنان إلى تحمّل المسؤولية اتجاه مواطنيها الذين يدفعون ثمن صمودهم، وتمسّكهم بأرضهم من دمائهم وبيوتهم وأرزاقهم".
وتابع البيان "إن السلطة قد أخذت على عاتقها القيام بمسؤولياتها تجاه الناس وحفظ أمنهم وصون حقوقهم والدفاع عنهم بشتى السبل، خاصة بعد تبيان فشل السبل الدبلوماسية أمام آلاف الاعتداءات والانتهاكات اليومية"!
وأشادت هيئة علماء بيروت بدعوة فخامة رئيس الجمهورية الجيش الوطني للتصدّي للاعتداءات "الإسرائيلية"، وقالت "إننا ندعو إلى التكاتف والتضامن مع أهلنا في الجنوب النازفة جراحه في كل يوم، من كل البلديات واتحاداتها، وقد فعل الكثير منها، من الجنوب إلى طرابلس، مشكورين على تضامنهم الذي يُظهر الحسّ الوطني والأخلاقي الجامع والذي يفرض على الجميع التحلّي به"، وأضافت "كما نُهيب بالجمعيات الحقوقية في العالم التحرك لفضح الجرائم التي يرتكبها العدو بحق المدنيين الأبرياء".