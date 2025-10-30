خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي جهاد البناء تطلق حملة تحصين المواشي في منطقة جبل لبنان والشمال

لبنان

وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
لبنان

وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته

2025-10-30 15:40
79
فادي منصور - مراسل

مراسل العهد

37 مقالاً

في مشهد وطني جامع، نظّم رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي وأعضاء المجلس البلدي وقفة تضامنية أمام مبنى البلدية، استنكارًا للجريمة "الإسرائيلية" البشعة في بلدة بليدا الجنوبية، والتي أعدم جراءها جيش الاحتلال موظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة.

الوقفة التي شارك فيها وزير العمل محمد حيدر، وعدد من الشخصيات والفعاليات النقابية والاجتماعية، تحوّلت إلى منبر للتعبير عن الغضب الشعبي ضد الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان.

في كلمته، أدان الوزير حيدر العدوان "الإسرائيلي"، واصفًا ما جرى بأنه جريمة حرب بحق الإنسانية والشعب اللبناني، مؤكدًا أنّ السكوت لم يعد خيارًا، وأنّ الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات عملية لردع العدو وكبح اعتداءاته المتواصلة على القرى الجنوبية.

وأشاد حيدر بموقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي وجّه الجيش إلى التصدي لأي اعتداء "إسرائيلي" على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنَّ هذا الموقف يعكس إرادة وطنية صلبة في حماية السيادة والدفاع عن كرامة الوطن.

كما حيّا الجيش اللبناني، سياج الوطن وحامي حدوده، مشيدًا بتضحياته وبصموده إلى جانب أبناء الجنوب في وجه آلة القتل "الإسرائيلية"، ومؤكدًا أنّ الجيش والمقاومة يشكّلان معًا درع لبنان الحصين.

بدوره، شدّد رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي على أنّ جريمة بليدا لا تطال الجنوب وحده بل كل لبنان، داعيًا إلى توحيد الصفوف خلف الجيش والمقاومة لمواجهة الغطرسة "الإسرائيلية"، وإلى تحرّك رسمي وشعبي يوازي حجم الخطر الذي يتهدّد الوطن.

الوقفة اختُتمت بدقيقة صمت عن روح الشهيد سلامة، وسط تأكيد الحاضرين على أنّ العدوان "الإسرائيلي" لن يزيد اللبنانيين إلا تمسكًا بحقهم في المقاومة والدفاع عن أرضهم.

الكلمات المفتاحية
لبنان بليدا البلديات وزير العمل محمد حيدر
إقرأ المزيد
المزيد
توثيق لإستحداث الجيش اللبناني موقعًا عسكريًا في منطقة
توثيق لإستحداث الجيش اللبناني موقعًا عسكريًا في منطقة "غاصونة" شرق بلدة بليدا
لبنان منذ 7 دقائق
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
لبنان منذ 11 دقيقة
"اليونيفيل": التوغل "الإسرائيلي" في بليدا انتهاك صارخ لسيادة لبنان والقرار 1701
لبنان منذ 44 دقيقة
"الوطني الحر" يدين جريمة العدو في بليدا: الحكومة تتحمل مسؤولية سياسة "مكانك راوح"
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
توثيق لإستحداث الجيش اللبناني موقعًا عسكريًا في منطقة
توثيق لإستحداث الجيش اللبناني موقعًا عسكريًا في منطقة "غاصونة" شرق بلدة بليدا
لبنان منذ 7 دقائق
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
لبنان منذ 11 دقيقة
"اليونيفيل": التوغل "الإسرائيلي" في بليدا انتهاك صارخ لسيادة لبنان والقرار 1701
لبنان منذ 44 دقيقة
طليس لـ
طليس لـ "العهد": استهداف بليدا رسالة "إسرائيلية" خطيرة ضدّ المؤسسات الرسمية
خاص العهد منذ 50 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة