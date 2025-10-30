خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

2025-10-30 15:44
64

أطلقت مؤسسة جهاد البناء الإنمائية حملة تحصين الماشية في قرى وبلدات جبل لبنان والشمال، حيث شملت جرد جبيل والشمال. 

وأكد المهندس محمد جواد الحسيني، معاون مدير مديرية بيروت وجبل لبنان والشمال في مؤسسة جهاد البناء الإنمائية على أهمية هذه الحملة في تجنيب الثروة الحيوانية في المنطقة الأمراض لا سيّما المعوية والتي تسبب بنفوق عدد كبير منها. 

بدورهم، توجه مربو المواشي والمزراعين في المنطقة بالشكر لمؤسسة جهاد البناء الإنمائية لحرصها الدائم على الوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها المزارع اللبناني.

