الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي كرامي أدان العدوان الصهيوني على بليدا: الجنوب كان وسيبقى درع الوطن

لبنان

بالصور| اكتمال التحضيرات لمعرض
لبنان

بالصور| اكتمال التحضيرات لمعرض "سوق أرضي" في الضاحية الجنوبية لبيروت

2025-10-30 15:44
67
موسى الحسيني - مصور

34 مقالاً

اكتملت التحضيرات والتجهيزات لافتتاح معرض "سوق أرضي" للمونة والمنتوجات الزراعية والحرفية 2025، وذلك في مجمع سيد الشهداء (ع) الرويس - الضاحية الجنوبية.

وينطلق السوق يوم غدٍ الجمعة 31 تشرين الأول/اكتوبر عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في الضاحية الجنوبية، بمشاركة عدد كبير من العارضين والحرفيين والمنتجين المحليين.

ويفتح السوق أبوابه يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساءً، على أن يستقبل الزوّار يومي السبت والأحد من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

ويستمر "سوق أرضي" حتى يوم الأحد 9 تشرين الثاني / نوفمر 2025، في أجواءٍ عائلية مميزة تجمع بين التسوّق المحلي ودعم الإنتاج الوطني.

الكلمات المفتاحية
لبنان الضاحية الجنوبية جهاد البناء معرض أرضي مجمع سيد الشهداء
