كرامي أدان العدوان الصهيوني على بليدا: الجنوب كان وسيبقى درع الوطن
2025-10-30 16:03
68

استنكر رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة على لبنان، وآخرها الجريمة البشعة التي أدّت إلى استشهاد الموظف البلدي إبراهيم سلامة في بلدة بليدا الجنوبية.

وأكّد كرامي أنّ "استهداف المدنيين جريمةٌ موصوفة تكشف حقيقة هذا العدوّ وعدوانيّته المستمرة".

ونوّه كرامي "بموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي وجّه الجيش إلى التصدّي لأيّ توغّلٍ "إسرائيلي" في أراضينا الجنوبية المحرّرة، دفاعًا عن السيادة وحمايةً للمواطنين".

وشدّد كرامي على أنّ "الجنوب كان وسيبقى درع الوطن كلّه، وواجبنا اليوم أن نُوحِّد الموقف الوطني في مواجهة العدوان، وأن نلتفّ حول مؤسسات الدولة، جيشًا وإدارات، دفاعًا عن سيادتنا وحقّنا المشروع في الحياة بكرامةٍ وأمان".

