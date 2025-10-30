لبنان
العمل البلدي في حزب الله يُدين جريمة العدو في بليدا: عملٌ إرهابيٌّ موصوف
أدان ملف العمل البلدي المركزي في حزب الله الاعتداء الإجرامي الذي أقدمت عليه قوّات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 30/10/2025 في بلدة بليدا الجنوبية، حيث توغلت إلى داخل البلدة، ودخلت مبنى البلدية، وأعدمت بدمٍ بارد موظفًا أثناء تواجدِهِ داخل مركز عملهِ في البلدية، مؤكدًا أنَّ ذلك يُمثل استهدافًا مباشرًا لإدارة رسمية لها طابعها المدني والخدماتي، وهي تُعبر عن إرادة الناس ومدى تمسكهم بأرضهم.
وأضاف في بيانٍ أنّ "استهداف المُوظّف البلدي ابراهيم سلامة داخل مبنى البلدية ليس مُجرّد اعتداء عابر، بل هو عملٌ إرهابيٌّ موصوف يُظهر حقد العدو وخوفه من إرادة الصمود التي يُجسّدها أبناء القرى الحدودية في وجه عدوانهِ المتكرّر".
وتقدم العمل البلدي المركزي في حزب الله من عائلة الشهيد ومن رئيس وأعضاء المجلس البلدي وجميع العاملين في بلدية بليدا وعموم أهالي البلدة بأحرّ التعازي والمواساة، مؤكّدًا أنّ هذه الجريمة لن تزيد البلديات والعاملين فيها وكل من يتعاطى الشأن العام إلاَّ صلابةً وإصرارًا على مواصلة مسيرة العطاء في خدمة الناس وتعزيز ثباتهم في أرضهم.
كما دعا المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والاجتماعية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا الاعتداء الخطير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في الجنوب اللبناني، مطالبًا الدولة اللبنانية، جيشًا ومؤسسات، بتفعيل دورها في تأمين الحماية للمدنيين ومساندتهم على الصمود والتمسك بأرضهم رفضًا للاحتلال الصهيوني.
وناشد الملف جميع البلديات والاتحادات على امتداد الوطن المشاركة في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا، تنديدًا بما حصل ودعمًا لصمود الأهالي والبلديات، وذلك غدًا الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025 الساعة العاشرة صباحًا أمام مركز السرايا في مدينة النبطية.