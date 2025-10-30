أدان ملف العمل البلدي المركزي في حزب الله الاعتداء الإجرامي الذي أقدمت عليه قوّات الاحتلال "‏الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 30/10/2025 في بلدة بليدا الجنوبية، حيث توغلت إلى داخل البلدة، ودخلت مبنى البلدية، ‏وأعدمت بدمٍ بارد موظفًا أثناء تواجدِهِ داخل مركز عملهِ في البلدية، مؤكدًا أنَّ ذلك يُمثل استهدافًا مباشرًا لإدارة رسمية ‏لها طابعها المدني والخدماتي، وهي تُعبر عن إرادة الناس ومدى تمسكهم بأرضهم. ‏

وأضاف في بيانٍ أنّ "استهداف المُوظّف البلدي ابراهيم سلامة داخل مبنى البلدية ليس مُجرّد اعتداء عابر، بل هو عملٌ إرهابيٌّ ‏موصوف يُظهر حقد العدو وخوفه من إرادة الصمود التي يُجسّدها أبناء القرى الحدودية في وجه عدوانهِ ‏المتكرّر".‏

وتقدم العمل البلدي المركزي في حزب الله من عائلة الشهيد ومن رئيس وأعضاء المجلس البلدي وجميع العاملين في ‏بلدية بليدا وعموم أهالي البلدة بأحرّ التعازي والمواساة، مؤكّدًا أنّ هذه الجريمة لن تزيد البلديات والعاملين ‏فيها وكل من يتعاطى الشأن العام إلاَّ صلابةً وإصرارًا على مواصلة مسيرة العطاء في خدمة الناس وتعزيز ‏ثباتهم في أرضهم.‏

كما دعا المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والاجتماعية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا ‏الاعتداء الخطير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في الجنوب اللبناني، مطالبًا ‏الدولة اللبنانية، جيشًا ومؤسسات، بتفعيل دورها في تأمين الحماية للمدنيين ومساندتهم على الصمود ‏والتمسك بأرضهم رفضًا للاحتلال الصهيوني.‏

وناشد الملف جميع البلديات والاتحادات على امتداد الوطن المشاركة في وقفة تضامنية ‏مع بلدية بليدا، تنديدًا بما حصل ودعمًا لصمود الأهالي والبلديات، وذلك غدًا الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ‏الساعة العاشرة صباحًا أمام مركز السرايا في مدينة النبطية.‏

