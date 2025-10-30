خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي إدانات واسعة للجريمة الصهيونية في بليدا: لوقف ممارسات العدو وحماية المدنيين

لبنان

العمل البلدي في حزب الله يُدين جريمة العدو في بليدا: عملٌ إرهابيٌّ ‏موصوف
لبنان

العمل البلدي في حزب الله يُدين جريمة العدو في بليدا: عملٌ إرهابيٌّ ‏موصوف

2025-10-30 16:09
71

أدان ملف العمل البلدي المركزي في حزب الله الاعتداء الإجرامي الذي أقدمت عليه قوّات الاحتلال "‏الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 30/10/2025 في بلدة بليدا الجنوبية، حيث توغلت إلى داخل البلدة، ودخلت مبنى البلدية، ‏وأعدمت بدمٍ بارد موظفًا أثناء تواجدِهِ داخل مركز عملهِ في البلدية، مؤكدًا أنَّ ذلك يُمثل استهدافًا مباشرًا لإدارة رسمية ‏لها طابعها المدني والخدماتي، وهي تُعبر عن إرادة الناس ومدى تمسكهم بأرضهم. ‏

وأضاف في بيانٍ أنّ "استهداف المُوظّف البلدي ابراهيم سلامة داخل مبنى البلدية ليس مُجرّد اعتداء عابر، بل هو عملٌ إرهابيٌّ ‏موصوف يُظهر حقد العدو وخوفه من إرادة الصمود التي يُجسّدها أبناء القرى الحدودية في وجه عدوانهِ ‏المتكرّر".‏

وتقدم العمل البلدي المركزي في حزب الله من عائلة الشهيد ومن رئيس وأعضاء المجلس البلدي وجميع العاملين في ‏بلدية بليدا وعموم أهالي البلدة بأحرّ التعازي والمواساة، مؤكّدًا أنّ هذه الجريمة لن تزيد البلديات والعاملين ‏فيها وكل من يتعاطى الشأن العام إلاَّ صلابةً وإصرارًا على مواصلة مسيرة العطاء في خدمة الناس وتعزيز ‏ثباتهم في أرضهم.‏

كما دعا المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والاجتماعية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا ‏الاعتداء الخطير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في الجنوب اللبناني، مطالبًا ‏الدولة اللبنانية، جيشًا ومؤسسات، بتفعيل دورها في تأمين الحماية للمدنيين ومساندتهم على الصمود ‏والتمسك بأرضهم رفضًا للاحتلال الصهيوني.‏

وناشد الملف جميع البلديات والاتحادات على امتداد الوطن المشاركة في وقفة تضامنية ‏مع بلدية بليدا، تنديدًا بما حصل ودعمًا لصمود الأهالي والبلديات، وذلك غدًا الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ‏الساعة العاشرة صباحًا أمام مركز السرايا في مدينة النبطية.‏

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بليدا العمل البلدي
إقرأ المزيد
المزيد
توثيق لإستحداث الجيش اللبناني موقعًا عسكريًا في منطقة
توثيق لإستحداث الجيش اللبناني موقعًا عسكريًا في منطقة "غاصونة" شرق بلدة بليدا
لبنان منذ 8 دقائق
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
لبنان منذ 11 دقيقة
"اليونيفيل": التوغل "الإسرائيلي" في بليدا انتهاك صارخ لسيادة لبنان والقرار 1701
لبنان منذ 44 دقيقة
"الوطني الحر" يدين جريمة العدو في بليدا: الحكومة تتحمل مسؤولية سياسة "مكانك راوح"
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
لبنان منذ 11 دقيقة
"اليونيفيل": التوغل "الإسرائيلي" في بليدا انتهاك صارخ لسيادة لبنان والقرار 1701
لبنان منذ 44 دقيقة
طليس لـ
طليس لـ "العهد": استهداف بليدا رسالة "إسرائيلية" خطيرة ضدّ المؤسسات الرسمية
خاص العهد منذ 50 دقيقة
"الوطني الحر" يدين جريمة العدو في بليدا: الحكومة تتحمل مسؤولية سياسة "مكانك راوح"
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة