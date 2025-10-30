خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
2025-10-30 17:25
مصطفى عواضة - محرر

في ظل تصاعد الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية، شهدت بلدة بليدا فجر الخميس 30/10/2025 جريمةً مروّعة تمثّلت باقتحام قوّات الاحتلال "الإسرائيلي" مبنى البلدية وإعدام الموظف البلدي إبراهيم سلامة داخل مركز عمله، في استهدافٍ مباشرٍ للمؤسسات المدنية والبلدية التي تجسّد صمود الأهالي وتمسكهم بأرضهم. 

وفي هذا السياق، أدان رئيس اتحاد بلديات جبل عامل؛ قاسم حمدان، في تصريحٍ لموقع العهد الإخباري، "الاعتداء الإجرامي الذي أقدمت عليه قوّات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس في بلدة بليدا الجنوبية، حيث توغلت إلى داخل البلدة، واقتحمت مبنى البلدية، وأعدمت بدمٍ بارد الموظف البلدي إبراهيم سلامة في أثناء وجوده في مركز عمله"، معتبرًا أن "هذا الاعتداء يُشكِّل استهدافًا مباشرًا لمؤسسة رسمية مدنية تعبِّر عن إرادة الناس وتمسكهم بأرضهم".

وأكد حمدان أن "اغتيال الموظف داخل مبنى البلدية ليس مجرد حادث عابر، بل هو عمل إرهابي موصوف يكشف حقد العدوّ وخوفه من إرادة الصمود التي يجسدها أبناء القرى الحدودية في مواجهة عدوانه المتكرِّر".

وتوجه بالتعزية إلى عائلة الشهيد سلامة، وإلى رئيس المجلس البلدي وأعضائه وإلى عموم أهالي بليدا، مؤكدًا أن "هذه الجريمة لن تُثني البلديات والعاملين فيها عن متابعة رسالتهم في خدمة الناس وتعزيز ثباتهم في أرضهم، بل ستزيدهم صلابة وإصرارًا على البقاء".

ودعا حمدان المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى "تحمّل مسؤولياتها في إدانة هذا الاعتداء الخطير، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في الجنوب اللبناني"، كما طالب الدولة اللبنانية، جيشًا ومؤسسات، بـ"تفعيل دورها في تأمين الحماية للأهالي ودعم صمودهم في مواجهة الاحتلال".

وختم حمدان تصريحه لموقعنا بالدعوة إلى "مشاركة البلديات والاتحادات كافة في الوقفة التضامنية مع بلدية بليدا، المقررة غدًا الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر الساعة العاشرة صباحًا أمام مركز السرايا في مدينة النبطية، تنديدًا بالجريمة ودعمًا لصمود أبناء الجنوب".

