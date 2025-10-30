خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي ترامب وشي: اتفاق على تهدئة الحرب التجارية وإعادة ضبط العلاقات 

لبنان

لبنان

"الوطني الحر" يدين جريمة العدو في بليدا: الحكومة تتحمل مسؤولية سياسة "مكانك راوح"

2025-10-30 18:15
65

أعرب التيار الوطني الحر، الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن إدانته "الجريمة التي ارتكبها الجيش "الإسرائيلي" ضد المدنيين في بلدة بليدا الجنوبية".

وحمّل الحكومة مسؤولية اتباع سياسة "مكانك راوح" في ملف "استراتيجية الأمن الوطني وحصر السلاح بيد الجيش وتسليحه، عدا عن التقصير الديبلوماسي في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" فيما نسمع عن تحذيرات دولية من اقتراب الحرب مجدّدًا".

وأكّد التيار "دعمه للجيش اللبناني وتكريس دوره الدفاعي"، مثنيًا على طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من الجيش التصدي للاعتداءات "الإسرائيلية"".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني التيار الوطني الحر بليدا
إقرأ المزيد
المزيد
توثيق لإستحداث الجيش اللبناني موقعًا عسكريًا في منطقة
توثيق لإستحداث الجيش اللبناني موقعًا عسكريًا في منطقة "غاصونة" شرق بلدة بليدا
لبنان منذ 8 دقائق
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
لبنان منذ 12 دقيقة
"اليونيفيل": التوغل "الإسرائيلي" في بليدا انتهاك صارخ لسيادة لبنان والقرار 1701
لبنان منذ 45 دقيقة
"الوطني الحر" يدين جريمة العدو في بليدا: الحكومة تتحمل مسؤولية سياسة "مكانك راوح"
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
استشهاد موظف في بلدية بليدا برصاص قوة صهيونية متوغلة.. وغارات تستهدف بلدات جنوبية 
لبنان منذ 12 دقيقة
"اليونيفيل": التوغل "الإسرائيلي" في بليدا انتهاك صارخ لسيادة لبنان والقرار 1701
لبنان منذ 45 دقيقة
طليس لـ
طليس لـ "العهد": استهداف بليدا رسالة "إسرائيلية" خطيرة ضدّ المؤسسات الرسمية
خاص العهد منذ 50 دقيقة
"الوطني الحر" يدين جريمة العدو في بليدا: الحكومة تتحمل مسؤولية سياسة "مكانك راوح"
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة