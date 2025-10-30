أعرب التيار الوطني الحر، الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن إدانته "الجريمة التي ارتكبها الجيش "الإسرائيلي" ضد المدنيين في بلدة بليدا الجنوبية".

وحمّل الحكومة مسؤولية اتباع سياسة "مكانك راوح" في ملف "استراتيجية الأمن الوطني وحصر السلاح بيد الجيش وتسليحه، عدا عن التقصير الديبلوماسي في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" فيما نسمع عن تحذيرات دولية من اقتراب الحرب مجدّدًا".

وأكّد التيار "دعمه للجيش اللبناني وتكريس دوره الدفاعي"، مثنيًا على طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من الجيش التصدي للاعتداءات "الإسرائيلية"".

