موقع العهد الاخباري

لبنان

"اليونيفيل": التوغل "الإسرائيلي" في بليدا انتهاك صارخ لسيادة لبنان والقرار 1701

2025-10-30 19:20
22

أعربت "اليونيفيل"، الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن "قلقها العميق إزاء التوغل "الإسرائيلي" المسلّح في بلدة بليدا فجر اليوم"، وقالت إنّ "هذا العمل "الإسرائيلي" في شمال الخط الأزرق يمثّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ولسيادة لبنان"، وذلك بعد أن قتل العدو الصهيوني خلال توغّله موظف بلدية بليدا الشهيد إبراهيم سلامة.

وجددت "اليونيفيل" دعوتها اجميع الأطراف، إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، لافتًة إلى أنّ "بسط سلطة الدولة من خلال مؤسساتها هو جوهر القرار 1701".

وتابع بيان اليونيفيل "في هذا الوقت، تبقى اليونيفيل على تواصل مع القوات المسلحة اللبنانية بشأن الحادث".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني اليونيفيل
