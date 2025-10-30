في أجواء ولادة السيدة زينب (ع)، أحيا مركز الإمداد للرعاية والتأهيل في بعلبك، التابع لجمعية الإمداد الخيرية الإسلامية، المناسبة بسلسلة أنشطة تربوية وفنية واجتماعية جمعت بين الفرح والتفاعل والتكافل الإنساني.

افتُتحت الفعاليات بأنشطة داخلية شارك فيها تلامذة المركز من مختلف الأقسام الأكاديمية والمهنية وأقسام التوحّد، وتضمّنت سرد قصة السيدة زينب (ع) والتعرّف إلى ألقابها، إلى جانب أعمال فنية وتربوية راعت الفروق الفردية بين التلامذة، بإشراف الفريق التربوي والاختصاصي وبالتعاون مع أولياء الأمور.

وفي المناسبة نفسها، وضمن خطط الدمج الاجتماعي، استقبل المركز وفدًا طلابيًا من الصف الرابع الأساسي في ثانوية المهدي (عج) في النبي شيت، فتعرّف الزوار إلى أقسام المركز وقدرات التلامذة من ذوي الحاجات الإضافية، وقاموا سويةً بأنشطة، وقدّموا الضيافة احتفاءً بالمناسبة العطرة.

كما زار وفد إداري وطلابي من المركز مستشفى "دار الحكمة" في بعلبك، في المناسبة ذاتها واحتفاءً بـ"يوم الممرضة المسلمة"، حيث التقى مدير المركز رفعت نون مدير المستشفى الدكتور جمال الطقش، وبحثا سُبُل التعاون المشترك لدعم التلامذة من ذوي الحاجات الإضافية.

وفي ختام الزيارة، قُدِّم درع تكريمي للدكتور الطقش، إضافة إلى باقات من الورود للممرضات تقديرًا لجهودهنّ الإنسانية.

