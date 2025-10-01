خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم أمنية 
2025-10-30 21:17
أعلن نائب وزير الداخلية الإيرانية؛ علي أكبر بورجمشيديان، عن توقيع مذكرة تفاهم أمنية جديدة بين إيران وتركيا، عقب الاجتماع الـ7 للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتَي الداخلية في البلدين.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن بورجمشيديان قوله إنّ "الاجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتصدّي للتهريب والجريمة المنظمة، وأسفر عن توقيع محضر يتضمن 12 بندًا".

وأوضح أنّ "الاجتماعات عُقدت في إطار 4 مجموعات تخصّصية، تناولت قضايا الحدود، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن دراسة التأثيرات البيئية الناجمة عن الجدار الحدودي الفاصل بين البلدين".

وأشار إلى أنّ "الجانبين شدّدا، خلال المحادثات، على تنفيذ الاتفاقات السابقة، واستئناف اجتماعات فرق الاتصال، وتنظيم لقاءات دورية بين قادة الوحدات الحدودية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية، مع الالتزام بالمعايير الفنية في بناء المنشآت الحدودية والحفاظ على مجاري المياه الطبيعية".

كما أكّد بورجمشيديان أنّ "الجهات المعنية في البلدين ستتابع تنفيذ بنود الاتفاق بجدّية، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية، وتطوير التعاون الأمني والاستخباراتي بين طهران وأنقرة".

وكشف نائب وزير الداخلية الإيرانية عن أنّ "وفدًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقوم قريبًا بزيارة إلى تركيا لمتابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصّل إليها خلال الاجتماع الأخير".

