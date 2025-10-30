خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

بريتال تحيي الذكرى السنوية لاستشهاد إبراهيم ذكي مظلوم على طريق القدس
لبنان

2025-10-30 22:30
أقامت شعبة بريتال في القطاع الثامن لحزب الله احتفالًا تأبينيًا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المجاهد إبراهيم زكي مظلوم، الذي ارتقى على طريق القدس، وذلك في حسينية بلدة بريتال، بحضور مسؤول القطاع، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وعلمائية، إلى جانب حشد من أبناء البلدة.

استُهلّ الحفل بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم تلاها الأخ علي مظلوم، تلاها عرض ريبورتاج توثيقي عن سيرة الشهيد وتضحياته. بعدها أُقيم مجلس عزاء حسيني ألقاه الشيخ حيدر المولى، حيث استُحضرت القيم التي استشهد من أجلها المجاهدون.

واختتم الحفل بقراءة سورة الفاتحة عن روح الشهيد ورفاقه من شهداء المقاومة الإسلامية.
 

لبنان حزب الله الشهداء البقاع
