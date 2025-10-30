أطلقت وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله شعار "يوم الشهيد" لعام 2025 وهو "عندما نستشهد ننتصر"، وهو شعار مُستوحى من العبارة التي قالها سماحة سيّد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض): "نحن لا نُهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر".

وتتجلّى العلاقة الالتزامية في الشعار بين الانتصار والشهادة، كما يؤكّد اعتماد نون الجماعة في "ننتصر" أنّه نصرٌ جماعي يتحقّق من خلال: أولًا، فوز الجماعة المستشهدة بالجنة، كما وعد الله ورسوله. وثانيًا، أنّ دم الشهداء يصنع بالضرورة نصر الأمة لأنّه نامٍ، فعّال، مبارك، محرّض على الثورة في وجه الظلم والاستكبار، وهو آية صدق المستشهدين في استئهال نصر السماء".

النصر بالشهادة، إذًا، مُحقَّق مُحرَز من طرفيه: الدنيا والآخرة؛ فوز عاجل بالجنة، ونصر حتميّ منتظر في الدنيا، كفالته دماء الشهداء.

