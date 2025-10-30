خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
خاص العهد

الوزير حيدر لـ
خاص العهد

الوزير حيدر لـ"العهد": موقف الرئيس عون يعبّر عن تمسك الدولة بسيادتها

2025-10-30 22:33
30
مصطفى عواضة - محرر

259 مقالاً

أكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في تصريحٍ لموقع العهد الإخباري، أن "موقف الدولة اللبنانية بدأ يتبلور بشكلٍ واضح ومتقدّم في مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكرّرة على الجنوب"، مشيرًا إلى أن "كلمة فخامة رئيس الجمهورية اليوم، وتوجيهه الجيش اللبناني للتصدي ولأخذ دوره الكامل في حماية الأراضي اللبنانية، تمثل خطوة مهمّة تعبّر عن وحدة الموقف الرسمي وتمسك الدولة بسيادتها".

وأوضح حيدر أن "موقف رئيس الحكومة الذي عبّر عنه اليوم، يؤكد التزام الحكومة بالدفاع عن لبنان أرضًا وشعبًا، ورفضها أي خرق أو استهداف للمدنيين أو المؤسسات الرسمية، كما حصل في بلدة بليدا"، معتبرًا أن "هذا الموقف الرسمي يعكس إرادة وطنية جامعة في رفض العدوان ومواجهة التصعيد "الإسرائيلي" بالثبات والمسؤولية".

وأضاف: "الشعب اللبناني صامد وصلب، ولن يتراجع أمام هذه الاعتداءات مهما كانت التضحيات؛ لأن تجربته التاريخية أثبتت أن الصمود والمقاومة هما الطريق الوحيد للتحرير والحفاظ على الكرامة والسيادة".

وتابع الوزير حيدر: "نحن نعضّ على الجرح مرة وثانية وثالثة، ونتحمّل كلّ هذا الألم، لنؤكد للعالم أننا ملتزمون بالقرارات الدولية ونطبّقها بكلّ مسؤولية، في حين أن العدوّ "الإسرائيلي" لا يلتزم بأي قرار أو اتفاق، ويستمر في عدوانه دون أي رادع".

وختم بالقول: "نشدد على ضرورة أن يتحمّل المعنيون في المجتمع الدولي مسؤولياتهم في ضمان تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيّما قرار وقف إطلاق النار الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بما يكفل حماية لبنان وسيادته ومنع تكرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على مؤسساته وأهله في الجنوب".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني بليدا وزير العمل محمد حيدر
