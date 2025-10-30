خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أعلنت الصين، الخميس 30 تشرين أول/أكتوبر 2025، عن إجراء مناورات بحرية مشتركة مع السعودية تحت مسمى "سيف أزرق 2025"، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتطوير القدرات المشتركة للعمليات البحرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية؛ زانغ شياوغانغ، في مؤتمر صحافي عقده في بكين، إنّ "التمرين أُقيم في مدينة الجبيل السعودية وشمل مرحلتين؛ بينما ركّزت الأولى على التدريب الفردي وتنسيق فرق العمل، شملت الثانية تدريبات شاملة على مختلف العمليات".

وأضاف أنّ "التدريبات شملت مكافحة الإرهاب، وحماية السفن، والبحث والإنقاذ البحري، إضافة إلى مكافحة الاختطاف، والتصويب التكتيكي، واستخدام الأسلحة الدقيقة".

كما أشار زانغ إلى أنّ المناورات "أُقيمت ثلاث مرات حتى الآن، متضمِّنةً تدريبات برية وبحرية من المستوى الأساس إلى التدريبات المنهجية"، مضيفًا أنّ "التدريب المشترك أسهم في تعزيز مهارات وقدرات القوات على التعاون في سيناريوهات قتالية واقعية، كما أسهم في توطيد الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية".

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد قالت، في بيان، إنّ "التمرين شهد تنفيذ تدريبات وفرضيات ميدانية متقدّمة شملت القتال في المناطق المبنية، وعمليات الدوريات والإغارة والكمائن ومكافحة الإرهاب، إضافةً إلى تحرير الأطقم والرهائن، وإبطال الألغام تحت الماء، وعمليات الإنزال بالحبال بمشاركة الطائرات العمودية".

وبحسب البيان، "استهدف التمرين تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتطوير القدرات في مجالات مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، وإزالة الألغام والتعامل مع الطائرات المسيّرة التكتيكية".
 

