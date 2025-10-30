خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

بقائي: مزاعم غروسي مرفوضة وهو مُدرك تمامًا للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني
إيران

بقائي: مزاعم غروسي مرفوضة وهو مُدرك تمامًا للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني

2025-10-30 22:51
35

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، مزاعم المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" رافائيل غروسي حول منشآت إيران النووية، قائلًا: "غروسي مُدرك تمامًا للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

وبينّ بقائي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أنّ "عواقب تصريحات غروسي الكارثية مهّدت الطريق للولايات المتحدة والكيان الصهيوني لغزو إيران"، داعيًا إياه إلى "الامتناع عن إبداء آراء لا أساس لها" حول البرنامج النووي الإيراني.

وكان المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" قد زعم، أمس، أنّ "إيران لا تقوم في الوقت الحاضر بالتخصيب بصورة فعالة، لكنْ تُشاهَد تَحرُّكات حول موقع تخزين اليورانيوم".

وقال غروسي، في حديث إلى وكالة "أسوشيتد برس": "على الرغم من عدم وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية، فإنّ صور الأقمار الصناعية لم تُظهِر أيّ علائم على الإسراع في إنتاج اليورانيوم المخصَّب بنسبة تفوق كميات ما قبل حرب الـ 12 يومًا"، وفق تعبيره.

الخارجية الايرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة النووية ايران
