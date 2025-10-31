فؤاد بزي - صحيفة الأخبار

قدّمت اللجنة الفنيّة في الضمان الاجتماعي، دراسة علميّة ذات بُعد صحي استشفائي ومالي، عن المستلزمات الطبيّة المستخدمة في العمليات الجراحية في المستشفيات. ودرست اللجنة فكرة وتكلفة إعادة تغطية ثمن المستلزمات الطبيّة المستخدمة في 10 اختصاصات طبيّة في لبنان، والتي تُلزم المستشفيات المرضى المضمونين وغير المضمونين دفع ثمنها من خارج الفاتورة الرسمية، وبشكل غير منطقي، ولأسباب غير مبرّرة، وبتكلفة خيالية.

خلُصت دراسة اللجنة الفنيّة إلى وجود تركّز كبير في سوق المستلزمات الطبيّة في لبنان، إذ يسيطر 12 مستوردًا من أصل 175 مستوردًا مسجلًا في لوائح وزارة الصحة على نصف العدد الإجمالي للمستلزمات المستوردة. كما وجدت أنّ بإمكانها شطب 12.4 مليون دولار من تكلفة المستلزمات الطبيّة، أي بنسبة تصل إلى 56%، لتخفضها من 22.4 مليون دولار سنويًا، إلى 10 ملايين دولار.

إذ اقترحت دراسة اللجنة الفنيّة المعالجة وفقًا لسيناريوين اثنين، أهمّهما ذلك الذي يشير إلى "اعتماد التسعير وفقًا لبلد المنشأ، سواء كانت الدولة مرجعيّة أو غير مرجعيّة". وهو ما يُعرف بـ"السيناريو 1" في الدراسة.

وعبر "السيناريو 1" تتحقق العدالة التسعيريّة بين المورّدين والمستفيدين، وتنخفض أسعار المستلزمات الطبيّة من 22.4 مليون دولار إلى نحو 10 ملايين دولار، ما يشير إلى أنخفاض إجمالي نسبته 53.8%. وفي تفاصيل هذا السيناريو في التسعير، قسّمت اللجنة الفنيّة المستلزمات الطبيّة إلى مجموعتين، "أ وب".

تحتوي المجموعة "أ" على المستلزمات الطبيّة المصنوعة في دول مرجعيّة، ويبلغ عددها 26 ألفًا و417 مستلزمًا، ويصل سعرها الآن، وفقًا لأرقام وزارة الصحة إلى 19 مليون دولار.

أما في حال اعتماد التسعير في هذه المجموعة وفقًا لدولة المنشأ، ينخفض إجمالي تكلفتها إلى 8.84 ملايين دولار، ما نسبته 53.7%. وفي المجموعة "ب" وضعت اللجنة الفنيّة المستلزمات الطبيّة المصنعة في دول غير مرجعيّة، وعددها 14 ألفًا و418 مستلزمًا، وتصل تكلفتها، بحسب أرقام وزارة الصحة الآن إلى 3.35. وفي حال إخضاعها لسيناريو التسعير وفقًا لبلد المنشأ، تنخفض تكلفتها وتصل إلى 1.06 مليون دولار، أي تسجل تراجعًا في السعر نسبته 68.3%.

أما سيناريو "التسعير وفقًا لنوع الشهادات التقنيّة والتنظيميّة"، أو "السيناريو 2"، فيستند إلى القاعدة التي تفيد بأنّ المستلزمات الطبيّة الحاصلة على شهادات اعتماد من هيئات رقابية دوليّة، مثل "وكالة الغذاء والدواء الأميركيّة FDA"، أو "CGS"، تكون أسعارها أعلى من المستلزمات التي تحمل شهادات من بلدان أخرى.

وانطلاقًا من هذه القاعدة، قامت اللجنة الفنيّة بتقسيم المستلزمات الطبيّة إلى 3 مجموعات "أ، ب، ج". المجموعة "أ" حاصلة على شهادة من "FDA وCGF" من داخل الولايات المتحدة، المجموعة "ب" حاصلة على شهادة من "FDA" خارج الولايات المتحدة، المجموعة "ج" حاصلة على شهادة من الاتحاد الأوروبي "EU MDR".

ويحدّد السعر الأدنى للوحدة في كلّ مجموعة فرعيّة على حدة وفقًا للقاعدة التي تقول إنّه "لا يجوز أن يتجاوز السعر الأدنى في المجموعة بـ السعر الأدنى في المجموعة أ"، وهكذا دواليك. وتؤدي عملية إعادة التسعير الشاملة إلى أنخفاض إجمالي في تكلفة أسعار المستلزمات الطبيّة من 22.4 مليون دولار إلى نحو 10.7 ملايين دولار، ما نسبته 52%، ما يشير إلى أنخفاض متوسط سعر الوحدة من 549 دولارًا إلى 262 دولارًا.

وفي تحليل النتائج التفصيليّة لـ"السيناريو 2"، يظهر انخفاض إجمالي قيمة المستلزمات في المجموعة "أ" من 7.43 ملايين دولار إلى 4.3 ملايين دولار، ما نسبته 42%. وتنخفض قيمة المستلزمات في المجموعة "ب" من قيمة إجمالية قدرها 4.43 ملايين دولار إلى 2.29 مليون دولار، أي تسجل انخفاضًا بنسبة 48%. أما المجموعة "ج"، فينخفض إجمالي تكلفتها من 10.5 ملايين دولار إلى 4.08 ملايين دولار، ما نسبته 61%، وهي المجموعة التي تشهد أعلى تراجع في الأسعار بحسب "السيناريو 2".

ولكن، لم توصِ اللجنة الفنيّة باعتماد "السيناريو 2" في دراستها لإعادة تسعير المستلزمات الطبيّة، وفضّلت "السيناريو 1"، نظرًا إلى تعقيد المقترح الثاني بسبب احتوائه على تفاصيل كثيرة تتعلّق بأنواع الشهادات، إذ يُحتمل أن يحمل مستلزم واحد أكثر من شهادة، ولأنّ المقترح الأول يقدّم توازنًا أفضل بين العدالة، والشفافية، وإمكانية التطبيق العملي.

تتوزع المستلزمات الطبيّة على 10 اختصاصات طبية رئيسية، وفقًا لدراسة اللجنة الفنيّة في الضمان التي تشير أيضًا إلى وجود 44 ألفًا و686 مستلزمًا طبيًا مستخدمًا في لبنان، بقيمة إجمالية تصل إلى 22.4 مليون دولار، ما يعني أنّ متوسط سعر المستلزم الطبي يصل إلى 461 دولارًا.

وتشمل الاختصاصات الطبيّة التي تتطلب استخدام المستلزمات الطبية طب الأسنان، التجميل، الأعصاب، جراحة العظم، أمراض القلب، المعدة، الأمراض النسائية، الجهاز الهضمي، إعادة بناء الوجه... على رأس الاختصاصات الطبيّة المستهلكة للمستلزمات تتربع جراحة العظم التي تستخدم نحو 30 ألف مستلزم طبي سنويًا، ما نسبته 70% منها، وتصل قيمتها إلى 9.3 ملايين دولار، أي 45% من التكلفة الإجمالية. وفي المرتبة الثانية حلّت أمراض القلب التي تستهلك 4 آلاف مستلزم سنويًا، ما نسبته 9%.

ورغم أنّ الرقم قليل مقارنةً بالمستلزمات الخاصة بجراحة العظم، إلا أنّ قيمتها تصل إلى 7.1 ملايين دولار، أي 35% من القيمة الإجمالية للمستلزمات. أما طب الأسنان، فحلّ في المرتبة الثالثة لجهة استهلاك المستلزمات الطبية، ويستهلك 2300 مستلزم طبي سنويًا، أي 6% من المستلزمات، بقيمة تصل إلى 385 ألف دولار، ما نسبته 1.7% من القيمة الإجمالية.

وفي تفاصيل الأسعار، تتصدّر مستلزمات طب الأعصاب قائمة الأسعار من ناحية متوسط تكلفة المستلزم الواحد، والتي تراوح من ألفي دولار إلى 2800 دولار، لذا صنّفت اللجنة الفنيّة هذا النوع من المستلزمات في فئة "المستوى المرتفع". إلا أنّ عدد المستلزمات الطبيّة المستخدمة سنويًا في طب الأعصاب لا يُجاوز الـ505 مستلزمات طبية، ما يشكّل نسبة 1.2% من العدد الإجمالي. في المقابل، صنفت المستلزمات المستخدمة في جراحة العظم في فئة "متوسطة التكلفة"، إذ تراوح قيمة المستلزم الواحد من 250 دولارًا إلى 450 دولارًا. أما المستلزمات الطبيّة الخاصة بعلاج الأسنان، فصُنفت من ضمن "الفئة الأدنى"، نظرًا إلى عدم تجاوز قيمة المستلزم الواحد 150 دولارًا.

20%

هي نسبة ربح المستشفيات من بيع المستلزمات الطبيّة للمرضى.

87%

من المورّدين يتعاملون مع مستورد محلي واحد فقط.

35.3%

من المستلزمات الطبيّة المستخدمة في لبنان مستوردة من الولايات المتحدة الأميركية.

