قال وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في كوريا الجنوبية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، إنّ الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة.

وأوضح هيجسيث، في منشورٍ على منصة "إكس"، أنه أبلغ الوزير الصيني قلق واشنطن من الأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي، مشيرًا إلى أنه شدّد على أهمية الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما لفت وزير الحرب الأميركي في منشوره، إلى أن بلاده "لا تسعى إلى صراع، لكنّها ستواصل الدفاع بقوة عن مصالحها، وستضمن امتلاك القدرات اللازمة في المنطقة لتحقيق ذلك".

وتابع: "جاء هذا الاجتماع استكمالًا لمحادثتنا عبر الاتّصال المرئي في التاسع من أيلول/سبتمبر مع الأدميرال دونغ، وسنواصل الحوار مع جيش التحرير الشعبي الصيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

يُذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد أمس الخميس عقب لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، أن بلاده تتطلّع إلى تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة بشأن المسائل المهمّة لكلا البلدين، مشددًا على أنه يجب ألّا يقع الجانبان في "دوامة الانتقام الشريرة".

