كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وزير الحرب الأميركي للصين: سندافع عن مصالحنا بقوة

2025-10-31 08:54
وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث يؤكد أن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة، معربًا عن قلقه من أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي.
قال وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في كوريا الجنوبية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، إنّ الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة.

وأوضح هيجسيث، في منشورٍ على منصة "إكس"، أنه أبلغ الوزير الصيني قلق واشنطن من الأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي، مشيرًا إلى أنه شدّد على أهمية الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما لفت وزير الحرب الأميركي في منشوره، إلى أن بلاده "لا تسعى إلى صراع، لكنّها ستواصل الدفاع بقوة عن مصالحها، وستضمن امتلاك القدرات اللازمة في المنطقة لتحقيق ذلك".

وتابع: "جاء هذا الاجتماع استكمالًا لمحادثتنا عبر الاتّصال المرئي في التاسع من أيلول/سبتمبر مع الأدميرال دونغ، وسنواصل الحوار مع جيش التحرير الشعبي الصيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

يُذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد أمس الخميس عقب لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، أن بلاده تتطلّع إلى تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة بشأن المسائل المهمّة لكلا البلدين، مشددًا على أنه يجب ألّا يقع الجانبان في "دوامة الانتقام الشريرة".

الولايات المتحدة الأميركية الصين كوريا الجنوبية
