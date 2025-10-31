خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
 بودكاسات عالعهد | الصراف يسرد حكايات لم تُرو عن علاقته بسيّد شهداء الأمة 

2025-10-31 09:44
584

في حلقة مؤثّرة من "بودكاست عالعهد"؛ يفتح وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصرّاف قلبه، ويروي حكايات لم تُروَ من قبل عن علاقته بسيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله.
- كيف بدأ اللقاء الأول؟ وما نوع الأحاديث التي درات بينهما؟
- ما الذي جعله يصف السيد بـ"الشهيد الحي"؟
- لماذا طلب سماحة السيد لقاءه عقب زيارة الرئيس الإيراني الأسبق السيد محمد خاتمي إلى لبنان؟ 
- كيف جرى التنسيق مع المقاومة في أحلك الظروف؟
- ما طبيعة التقارب بين الرئيس إميل لحود وسيد شهداء الأمة؟
- ما سرّ الهديتين من سماحة السيد؟
- ما قصة "السجدة" داخل مقام الإمام الحسين (ع) والزيارة التي غيّرت مسار الروح؟
- كيف تلقّى خبر الاستشهاد؟ ولماذا لا يزال يرتدي الأسود؟
- لماذا بكى الوزير الصراف على السيد؟
- ما الشرط الذي وضعه قبل إجراء مقابلة تلفزيونية عقب استشهاد سماحة السيد؟
هذه الأسرار كلّها واللحظات المؤثرة تجدونها في المقابلة الكاملة على موقع العهد الإخباري
 

لبنان حزب الله السيد حسن نصر الله معركة أولي البأس سيد شهداء الأمة إنا على العهد
