في حلقة مؤثّرة من "بودكاست عالعهد"؛ يفتح وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصرّاف قلبه، ويروي حكايات لم تُروَ من قبل عن علاقته بسيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله.

- كيف بدأ اللقاء الأول؟ وما نوع الأحاديث التي درات بينهما؟

- ما الذي جعله يصف السيد بـ"الشهيد الحي"؟

- لماذا طلب سماحة السيد لقاءه عقب زيارة الرئيس الإيراني الأسبق السيد محمد خاتمي إلى لبنان؟

- كيف جرى التنسيق مع المقاومة في أحلك الظروف؟

- ما طبيعة التقارب بين الرئيس إميل لحود وسيد شهداء الأمة؟

- ما سرّ الهديتين من سماحة السيد؟

- ما قصة "السجدة" داخل مقام الإمام الحسين (ع) والزيارة التي غيّرت مسار الروح؟

- كيف تلقّى خبر الاستشهاد؟ ولماذا لا يزال يرتدي الأسود؟

- لماذا بكى الوزير الصراف على السيد؟

- ما الشرط الذي وضعه قبل إجراء مقابلة تلفزيونية عقب استشهاد سماحة السيد؟

هذه الأسرار كلّها واللحظات المؤثرة تجدونها في المقابلة الكاملة على موقع العهد الإخباري



