قال المحلل السياسي في موقع "القناة 12" أمنون ابراموفيتش إن خبراء الاقتصاد والمال رفعوا حواجبهم دهشة، حين تمّ تعيين بتسلئيل سموتريتش وزيرًا للمالية، وعندما تبيّن أنّه سيشغل في الوقت نفسه، وللمرة الأولى في التاريخ، منصب وزير في وزارة الحرب مسؤولًا عن ملفاتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ حساسة، أصيب خبراء السياسة والأمن بالذهول التام، وسموتريتش لم يُخيّب التوقعات، بل فاقها.

وتابع: "عندما تسلّم إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، أصيب الناس الأسوياء بالدوار، بينما "المجرمون" تنفّسوا الصعداء وشعروا بالأمل، وهو أيضًا لم يُخالف التوقعات بل تجاوزها"، مضيفًا: "من يوافق - أو قد يوافق - على تعيين عضو الكنيست تالي غوتليف في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية والأمن، فإنه عمليًا يُعيد تعريف مصطلح "شريك في السرّ" ويحوّله إلى مهزلة".

وفي هذا الصدد، سأل: "هل أنتم فعلًا وبصدق مندهشون من تعيين يائير نتنياهو في المنظمة الصهيونية؟ هذا الذهول، وهذا التعجّب، مفاجئ بحد ذاته"، مردفًا: "ماذا تتوقعون من رئيس حكومةٍ أجرى تعييناتٍ خطيرة ومتهوّرة في مناصب حساسة فقط ليستمر في موقعه؟".

ورأى أن "الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية والصندوق القومي اليهودي و"كيرن هايسود" هي مؤسسات يحيط بها سؤال كبير حول جدوى وجودها، لكن لا شك إطلاقًا في أنها تشكّل منبعًا للوظائف المترفة والمناصب المريحة"، وفق تعبيره.

كذلك، أكد أن "العلاقات بين "إسرائيل" ويهود العالم لا تستفيد إطلاقًا من وجود هذه الكيانات الأثرية المتحجرة، فيهود العالم يعيشون في السنوات الأخيرة قلقًا غير مسبوق، ولقد وُجدت "اللاسامية" وستبقى للأسف، لكنها لم تترافق من قبل مع حكومةٍ تُعرّض "إسرائيل" ويهود العالم للخطر كما تفعل الحكومة الحالية، وفي كل الأحوال، هذه "المؤسسات القومية" لا تُبدّد قلق يهود العالم ولا تحمي حرياتهم".

وخلص ابراموفيتش الى أن "تعيين يائير نتنياهو، الذي سيعيش كوزير بكل ما في ذلك من امتيازات ومخصّصات وآليات، فيما أبناء جيله يقاتلون منذ عامين في غزة، يسيء لسمعة "إسرائيل"، من حياته المترفة في ميامي".

