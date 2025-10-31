عُثر يوم أمس الخميس على ديميتري شابيرو، جندي احتياط يبلغ من العمر 34 عامًا، ميتًا بعد خمسة أيام من عمليات البحث، وذلك بعدما نشر رسالة وداع على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يُفقد أثره، بحسب موقع "والا".

وتندرج قصته ضمن الصورة القاتمة التي يعرضها قسم إعادة التأهيل، فمنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 تم تسجيل أكثر من 20 ألف جريح جديد، 56% منهم يعانون من إصابات نفسية، ويجري حاليًا علاج أكثر من 81 ألف مقاتل، بينهم 31 ألف مصاب بصدمة ما بعد المعركة، وفقًا لـ "والا"، ومع ذلك، يوجد موظف إعادة تأهيل واحد فقط مقابل كل 750 متعالجًا.

ولفت الموقع إلى أن شابيرو كان قد قاتل في الحرب الأخيرة وخدم في الخطوط الأمامية، مشيرًا إلى أنه غادر منزله مساء الجمعة الماضية واختفى أثره منذ ذلك الحين.

وأكد الموقع أنه "منذ اندلاع الحرب، استقبل القسم أكثر من 20 ألف مصاب من جنود الجيش وأفراد منظومة "الأمن"، نحو 56% منهم يعانون من اضطرابات نفسية، وقد بلغ العدد الإجمالي للجرحى الذين يتلقون العلاج في القسم من مختلف حروب "إسرائيل" رقمًا قياسيًا يقارب 81,700، من بينهم 31 ألفًا يعانون من صدمات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة".

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشكّل الشبان دون سن الثلاثين نصف عدد الجرحى الذين استقبلهم القسم، و64% منهم من جنود الاحتياط.

ووفقًا لبيانات قسم إعادة التأهيل، 45% من المصابين يعانون من إصابات جسدية، و35% من اضطرابات نفسية، و20% من إصابات مزدوجة جسدية ونفسية.

وتُقدّر التوقعات أنه بحلول عام 2028 سيُعالج في القسم نحو 100 ألف مصاب، من بينهم ما يقرب من 50 ألفًا يعانون من صدمات نفسية.

وبحسب الموقع، من بين المعطيات الصعبة التي نُشرت: 9% من الجرحى يُعرَّفون بأن إصاباتهم متوسطة إلى خطيرة، و56 منهم يعانون من عجز بنسبة تفوق 100%، فيما 168 مصابًا يواجهون إصابات دماغية معقدة. كما أن 16 منهم مشلولون يستخدمون كراسيَ متحركة، و99 بُترت أطرافهم وحصلوا على أطراف صناعية متطورة. وحوالي 10،700 من الجرحى، أي 55%، طوروا اضطرابات نفسية متنوعة تشمل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

وخلال العام الماضي، تم استدعاء فرق "متان" وهي وحدة استجابة متنقلة إلى 251 حادثة استدعت تدخلًا بسبب ضائقة نفسية.

