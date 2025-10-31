من جمعة شيخ الشهداء في جبشيت، علا النداء المقاوم مجددًا وهذه المرة نصرةً للأسرى في سجون الاحتلال، الوقفة التضامنية نظّمتها هيئة ممثلي الأسرى والمحررين وأهالي الأسرى، وحملت شعار "أسرانا أشراف الوطن".

وتخلّلت الوقفة كلمة لشيخ الأسرى والمحررين الشيخ عبد الكريم عبيد، الذي أكّد في كلمته أنّ قضية الأسرى ليست قضية هامشية أو موسمية، بل هي قضية كرامة وطن وشعب مقاوم، قائلًا: "نحن مع أسرانا دائمًا، مع من صبروا وثبتوا في وجه الاحتلال، مع من قدّموا زهرة أعمارهم في سبيل الوطن والمقاومة ، أسرانا اللبنانيون الذين ناهز عددهم العشرين في سجون العدو هم عنوان صبرٍ وشرفٍ وتحدٍّ ونحن معهم كما كنّا، في الدعاء، في الموقف، وفي الميدان، حتى يعودوا أحرارًا ونحن مع الأسرى الفلسطينيين أيضًا فالمعاناة واحدة والعدو واحد والمصير واحد".

المشاركون في الوقفة طالبوا الدولة اللبنانية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان إطلاق سراح الأسرى ورفع الصوت عاليًا في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها ، كما شدّدوا على الاستمرار في المبادرات والأنشطة الداعمة للأسرى، ومتابعة هذه القضية على مختلف المستويات الوطنية والدولية حتى تحقيق المطالب المشروعة وعودة الأسرى إلى ذويهم مرفوعي الرأس.

