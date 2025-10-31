خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في افتتاح سوق أرضي 2025

لبنان

وقفة تضامنية في جبشيت دعمًا للأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال
لبنان

وقفة تضامنية في جبشيت دعمًا للأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال

2025-10-31 14:51
الشيخ عبيد: نحن مع أسرانا دائمًا مع من صبروا وثبتوا في وجه الاحتلال
65

من جمعة شيخ الشهداء في جبشيت، علا النداء المقاوم مجددًا وهذه المرة نصرةً للأسرى في سجون الاحتلال، الوقفة التضامنية نظّمتها هيئة ممثلي الأسرى والمحررين وأهالي الأسرى، وحملت شعار "أسرانا أشراف الوطن".

وتخلّلت الوقفة كلمة لشيخ الأسرى والمحررين الشيخ عبد الكريم عبيد، الذي أكّد في كلمته أنّ قضية الأسرى ليست قضية هامشية أو موسمية، بل هي قضية كرامة وطن وشعب مقاوم، قائلًا: "نحن مع أسرانا دائمًا، مع من صبروا وثبتوا في وجه الاحتلال، مع من قدّموا زهرة أعمارهم في سبيل الوطن والمقاومة ، أسرانا اللبنانيون الذين ناهز عددهم العشرين في سجون العدو هم عنوان صبرٍ وشرفٍ وتحدٍّ ونحن معهم كما كنّا، في الدعاء، في الموقف، وفي الميدان، حتى يعودوا أحرارًا ونحن مع الأسرى الفلسطينيين أيضًا فالمعاناة واحدة والعدو واحد والمصير واحد".

المشاركون في الوقفة طالبوا الدولة اللبنانية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان إطلاق سراح الأسرى ورفع الصوت عاليًا في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها ، كما شدّدوا على الاستمرار في المبادرات والأنشطة الداعمة للأسرى، ومتابعة هذه القضية على مختلف المستويات الوطنية والدولية حتى تحقيق المطالب المشروعة وعودة الأسرى إلى ذويهم مرفوعي الرأس.

الكلمات المفتاحية
لبنان الأسرى جبشيت
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ قاسم: أميركا بالتجربة ليست وسيطًا نزيهًا بل راعية للعدوان وتساعد على توسعه 
الشيخ قاسم: أميركا بالتجربة ليست وسيطًا نزيهًا بل راعية للعدوان وتساعد على توسعه 
لبنان منذ 7 دقائق
الحاج حسن: أميركا و
الحاج حسن: أميركا و"إسرائيل" فشلتا في تحقيق أهدافهما
لبنان منذ ساعة
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في افتتاح سوق أرضي 2025
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في افتتاح سوق أرضي 2025
لبنان منذ ساعة
وقفة تضامنية في جبشيت دعمًا للأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال
وقفة تضامنية في جبشيت دعمًا للأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الشيخ قاسم: أميركا بالتجربة ليست وسيطًا نزيهًا بل راعية للعدوان وتساعد على توسعه 
الشيخ قاسم: أميركا بالتجربة ليست وسيطًا نزيهًا بل راعية للعدوان وتساعد على توسعه 
لبنان منذ 7 دقائق
الحاج حسن: أميركا و
الحاج حسن: أميركا و"إسرائيل" فشلتا في تحقيق أهدافهما
لبنان منذ ساعة
ثماني عشرة ساعة تحت الركام..
ثماني عشرة ساعة تحت الركام..
تحقيقات ومقابلات منذ ساعة
وقفة تضامنية في جبشيت دعمًا للأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال
وقفة تضامنية في جبشيت دعمًا للأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة