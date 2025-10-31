خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في افتتاح سوق أرضي 2025
لبنان

كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في افتتاح سوق أرضي 2025

2025-10-31 14:54
28
16:05 |
النائب حسين الحاج حسن يقص شريط افتتاح معرض أرضي بالنيابة عن الشيخ قاسم
16:03 |
الشيخ قاسم: اطالب الحكومة ان تضع على جدول اعمالها دراسة خطة من اجل دعم الجيش ليتمكن من التصدي للعدوان الاسرائيلي وان يضع برنامجا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف
16:03 |
الشيخ قاسم: هذه ارضنا وسنستعيدها ان شاء الله
16:03 |
الشيخ قاسم: الكل في لبنان مسؤول في مواجهة العدوان والاحتلال كل بحسب دوره ووظيفته
16:03 |
الشيخ قاسم: اي اتفاق جديد هو تبرئة لـ "اسرائيل"
16:02 |
الشيخ قاسم للشركاء في الوطن: اين تصريحاتكم من العدوان الاسرائيلي الواسع على لبنان؟
16:02 |
الشيخ قاسم: لا نتلقى أوامر من أحد وهذا العدوان والخروقات من مسؤولية الدولة ان تتابعها
16:02 |
الشيخ قاسم: موقف رئيس الجمهورية هو موقف مسؤول في اعطاء الاوامر للجيش في التصدي للتوغل "الاسرائيلي" وهذا يُبنى عليه
16:02 |
الشيخ قاسم: المشهد واحد.. اركان الدولة والمقاومة والشعب كلهم في موقف واحد ضد هذا العدوان الاسرائيلي ولنعزز هذا الامر بالمزيد من الوحدة الوطنية
16:01 |
الشيخ قاسم: نوجه رسالة الى شركائنا في الوطن عندما تدعمون اهلكم في منطقة أخرى انما تدعمون لبنان
16:01 |
الشيخ قاسم: الجميع في الوطن يجب ان يكونوا معا
16:01 |
الشيخ قاسم: نطلب من شركائنا ان لا تطعنوا بالظهر وان لا تخدموا المصالح الاسرائيلية
16:00 |
الشيخ قاسم: التضحيات التي قدمناها هي امانة في اعناقنا وهي جسر عبور في مستقبل اجيالنا
16:00 |
الشيخ قاسم: تستطيع "اسرائيل" ان تقتل لكن لا تستطيع ان تمنع العزة في حياتنا
16:00 |
الشيخ قاسم: تستطيع "اسرائيل" ان تقصف هنا وهناك لكن لا تستطيع ان تنزع حب الارض والرغبة في الاستقلال من قلوبنا
15:59 |
الشيخ قاسم: ماذا نقول عن العائلة التي قُتلت في مدينة بنت جبيل والجرافات التي دُمرت؟
15:59 |
الشيخ قاسم: لن يغيّر التهويل مواقفنا مع المقاومة والصمود ولسنا من دعاة الاستسلام والانهزام ولن نقبل بهما
15:59 |
الشيخ قاسم: ان قوة ارتباطنا بأرضنا اصلب من قوتهم العسكرية مهما بلغت
15:58 |
الشيخ قاسم: ماذا يقولون عن الجريمة الموصوفة الكبرى في بلدة بليدا باغتيال الشهيد ابراهيم سلامة في داخل مؤسسة رسمية وهو نائم؟
15:58 |
الشيخ قاسم: العدوان في بليدا ليس له أي مبرر
15:58 |
الشيخ قاسم: ماذا نقول عن اغتيال الشهيدين سليمان في منشرة البياضة وهما في حالة مدنية؟
15:56 |
الشيخ قاسم: عمل الجيش بالحماية يجب ان يكون موقف اشادة
15:53 |
الشيخ قاسم: هل هي تهمة أن يدافع الجيش عن ارضه وان يمنع "اسرائيل" ان تتقدم في داخل الارض؟
15:52 |
الشيخ قاسم: ما هو الموقف من 5000 خرق "اسرائيلي" عدواني؟ لم نسمع ادانات بل هم يبررون هذه الاعتداءات بل هم يعتدون على الجيش واليونيفيل
15:51 |
الشيخ قاسم: المطلوب من الدولة ان تضع برنامجا حقيقيا للاستفادة من أرضنا ودعم المزارع وايجاد التسويق المناسب حتى نخفف الحلقات بين المزارع والمشتري
15:51 |
الشيخ قاسم: أميركا تتحرك في لبنان على قاعدة انها تريد ان تعالج المشكلة وان يكون لبنان سيدا مستقلا.. هذا ما تدعيه اميركا لكنها بالتجرية ليست وسيطا نزيها بل هي الراعية للعدوان وتساعد على توسعه في لبنان والمنطقة
15:51 |
الشيخ قاسم: لن تعطي أميركا لبنان شيئا
15:50 |
الشيخ قاسم: هل يُعقل ان تكون بهذا المقدار الموزانات لهاتين الوزارتين؟ يجب ان تكون الموازنة أكبر ضمن مشاريع تنموية
15:50 |
الشيخ قاسم: جهاد البناء تعطي ولا تأخذ
15:49 |
الشيخ قاسم: الدولة غائبة عن الاهتمام الكافي بالقطاعين الزراعي والصناعي.. تصوروا ان موازنة وزارة الزراعة للعام 2020 تساوي تقريبا 25 مليون دولار وأيضا موازنة وزارة الصناعة قليلة
15:48 |
الشيخ قاسم: جهاد البناء قامت بأعمال عظيمة ومؤثرة وتعمل على تطوير الزراعة
15:47 |
الشيخ قاسم: أطلق سيد شهداء الامة في سنة 2020 الجهاد الزراعي والصناعي وكان يقصد في وقتها ان يكون هناك نهضة على المستويين الزراعي والصناعي من اجل ان يكون لنا الانتاج المحلي كي لا نبقى تحت عبء الخارج
15:46 |
الشيخ قاسم: أسسنا في حزب الله جهاد البناء من أجل خدمة الناس على قاعدة البذل والعطاء
15:45 |
الشيخ قاسم: بارك الله بكم أيها المزارعون والحرفيون والمشاركون في إحياء هذه الأرض في لبناننا العزيز وهذا الاحياء هو الذي يعطي الاستمرارية
15:43 |
الشيخ قاسم: من أراد أن يلتزم بالطائف لا يستطيع ان يختار منه جزءا ويهمل أجزاء أخرى.. أول عنوان في الطائف هو السيادة وتحرير الارض وان نكون معا وان يؤلمنا ما يصيب أي مواطن
15:43 |
الشيخ قاسم: نفتتح سوق أرضي يعني الزراعة
15:42 |
الشيخ قاسم: صاحب الأرض يملك المستقبل والاحتلال وجود عابر ومن يقاوم يحفظ أرضه ومن يستسلم يخسر وجوده وأرضه هذه هي المعادلة الحقيقية
15:41 |
الشيخ قاسم: الصامدون اليوم من أهل الجنوب هؤلاء الشجعان والسياديون الحقيقيون قدموا فلذات أكبادهم من أجل التمسك بالأرض
15:41 |
الشيخ قاسم: هذا المعرض هو للبنانيين لكل اللبنانيين وليس لطائفة
15:40 |
الشيخ قاسم: الصامدون اليوم من أهل الجنوب هم على الخطوط الأمامية يحصدون الزيتون بمشهد سيادة واستقلال
15:39 |
الشيخ قاسم: أعجبني شعار أرضي لأهلها وبالفعل أرضي لأهلها
15:38 |
الشيخ قاسم: سوق أرضي فكرة تنموية نموذجية وابداعية
15:38 |
الشيخ قاسم: سوق أرضي يعتبر من الأعمال النموذجية التي تخدم الناس والحرفيين والزراعيين بشكل خاص
15:37 |
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم
15:32 |
الدكتور محمد الخنسا: اليوم كان لا بد من استذكار أقوال قادة مسيرة المقاومة حول سوق أرضي من باب الاعتزاز الذي تشعر فيه المؤسسة لتبنيهم هذا العمل ولنؤكد أن مؤسسة جهاد البناء باقية على العهد
15:32 |
الدكتور محمد الخنسا: اخترنا أن يكون المعرض في مجمع سيد الشهداء في المكان الذي نقيم فيه معرضًا للكتاب ونشيع فيه الشهداء ونستقبل فيه أسرانا ونقيم فيه شعائرنا الدينية لنؤكد أن كل هذه الحلقات سلسلة واحدة متواصلة
15:26 |
حضور العميد موسى كرنيب ممثلًا وزير الداخلية أحمد الحجار في حفل افتتاح سوق أرضي 2025
15:24 |
كلمة للمدير العام لمؤسسة جهاد البناء الإنمائية الدكتور المهندس محمد الخنسا في حفل إفتتاح سوق أرضي 2025
15:12 |
فقرة "حكاية معرض أرضي" ترويها الحكواتية الدكتورة سارة قصير
15:10 |
بدء حفل افتتاح معرض سوق أرضي للمونة والمنتوجات الزراعية في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
الشيخ نعيم قاسم
