المقال التالي ثماني عشرة ساعة تحت الركام..
لبنان
لبنان
كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في افتتاح سوق أرضي 2025
16:03 |الشيخ قاسم: اطالب الحكومة ان تضع على جدول اعمالها دراسة خطة من اجل دعم الجيش ليتمكن من التصدي للعدوان الاسرائيلي وان يضع برنامجا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف
16:02 |الشيخ قاسم: موقف رئيس الجمهورية هو موقف مسؤول في اعطاء الاوامر للجيش في التصدي للتوغل "الاسرائيلي" وهذا يُبنى عليه
16:02 |الشيخ قاسم: المشهد واحد.. اركان الدولة والمقاومة والشعب كلهم في موقف واحد ضد هذا العدوان الاسرائيلي ولنعزز هذا الامر بالمزيد من الوحدة الوطنية
16:01 |الشيخ قاسم: نوجه رسالة الى شركائنا في الوطن عندما تدعمون اهلكم في منطقة أخرى انما تدعمون لبنان
16:00 |الشيخ قاسم: تستطيع "اسرائيل" ان تقصف هنا وهناك لكن لا تستطيع ان تنزع حب الارض والرغبة في الاستقلال من قلوبنا
15:59 |الشيخ قاسم: لن يغيّر التهويل مواقفنا مع المقاومة والصمود ولسنا من دعاة الاستسلام والانهزام ولن نقبل بهما
15:58 |الشيخ قاسم: ماذا يقولون عن الجريمة الموصوفة الكبرى في بلدة بليدا باغتيال الشهيد ابراهيم سلامة في داخل مؤسسة رسمية وهو نائم؟
15:52 |الشيخ قاسم: ما هو الموقف من 5000 خرق "اسرائيلي" عدواني؟ لم نسمع ادانات بل هم يبررون هذه الاعتداءات بل هم يعتدون على الجيش واليونيفيل
15:51 |الشيخ قاسم: المطلوب من الدولة ان تضع برنامجا حقيقيا للاستفادة من أرضنا ودعم المزارع وايجاد التسويق المناسب حتى نخفف الحلقات بين المزارع والمشتري
15:51 |الشيخ قاسم: أميركا تتحرك في لبنان على قاعدة انها تريد ان تعالج المشكلة وان يكون لبنان سيدا مستقلا.. هذا ما تدعيه اميركا لكنها بالتجرية ليست وسيطا نزيها بل هي الراعية للعدوان وتساعد على توسعه في لبنان والمنطقة
15:50 |الشيخ قاسم: هل يُعقل ان تكون بهذا المقدار الموزانات لهاتين الوزارتين؟ يجب ان تكون الموازنة أكبر ضمن مشاريع تنموية
15:49 |الشيخ قاسم: الدولة غائبة عن الاهتمام الكافي بالقطاعين الزراعي والصناعي.. تصوروا ان موازنة وزارة الزراعة للعام 2020 تساوي تقريبا 25 مليون دولار وأيضا موازنة وزارة الصناعة قليلة
15:47 |الشيخ قاسم: أطلق سيد شهداء الامة في سنة 2020 الجهاد الزراعي والصناعي وكان يقصد في وقتها ان يكون هناك نهضة على المستويين الزراعي والصناعي من اجل ان يكون لنا الانتاج المحلي كي لا نبقى تحت عبء الخارج
15:45 |الشيخ قاسم: بارك الله بكم أيها المزارعون والحرفيون والمشاركون في إحياء هذه الأرض في لبناننا العزيز وهذا الاحياء هو الذي يعطي الاستمرارية
15:43 |الشيخ قاسم: من أراد أن يلتزم بالطائف لا يستطيع ان يختار منه جزءا ويهمل أجزاء أخرى.. أول عنوان في الطائف هو السيادة وتحرير الارض وان نكون معا وان يؤلمنا ما يصيب أي مواطن
15:42 |الشيخ قاسم: صاحب الأرض يملك المستقبل والاحتلال وجود عابر ومن يقاوم يحفظ أرضه ومن يستسلم يخسر وجوده وأرضه هذه هي المعادلة الحقيقية
15:41 |الشيخ قاسم: الصامدون اليوم من أهل الجنوب هؤلاء الشجعان والسياديون الحقيقيون قدموا فلذات أكبادهم من أجل التمسك بالأرض
15:40 |الشيخ قاسم: الصامدون اليوم من أهل الجنوب هم على الخطوط الأمامية يحصدون الزيتون بمشهد سيادة واستقلال
15:38 |الشيخ قاسم: سوق أرضي يعتبر من الأعمال النموذجية التي تخدم الناس والحرفيين والزراعيين بشكل خاص
15:32 |الدكتور محمد الخنسا: اليوم كان لا بد من استذكار أقوال قادة مسيرة المقاومة حول سوق أرضي من باب الاعتزاز الذي تشعر فيه المؤسسة لتبنيهم هذا العمل ولنؤكد أن مؤسسة جهاد البناء باقية على العهد
15:32 |الدكتور محمد الخنسا: اخترنا أن يكون المعرض في مجمع سيد الشهداء في المكان الذي نقيم فيه معرضًا للكتاب ونشيع فيه الشهداء ونستقبل فيه أسرانا ونقيم فيه شعائرنا الدينية لنؤكد أن كل هذه الحلقات سلسلة واحدة متواصلة
15:24 |كلمة للمدير العام لمؤسسة جهاد البناء الإنمائية الدكتور المهندس محمد الخنسا في حفل إفتتاح سوق أرضي 2025
15:10 |بدء حفل افتتاح معرض سوق أرضي للمونة والمنتوجات الزراعية في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت