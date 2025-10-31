أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن أن "أميركا، الشيطان الأكبر، وربيبتها "إسرائيل"، وكل أعوانهم، فشلوا في تحقيق أهدافهم المرسومة، ولم يستطيعوا أن يهزموا لا إيران ولا غزة ولا لبنان، بل اضطروا إلى القبول باتفاقيات وقف إطلاق النار بعد أن انهمرت عليهم صواريخ المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار الحاج حسن خلال اللقاء السياسي في بلدة أبلح، بحضور فعاليات اجتماعية وثقافية وتربوية، إلى أن "ما نشهده اليوم هو خرق واستباحة لكل العهود والمواثيق الدولية وتعدٍّ على المؤسسات الحقوقية ومجلس الأمن الدولي"، مؤكدًا أن "النصر حليف المؤمنين والمجاهدين في لبنان والمنطقة كافة".

وتناول في كلمته عددًا من القضايا السياسية الداخلية والخارجية، متطرقًا إلى التطورات في المنطقة وما قد تؤول إليه الأمور في حال حاول العدو شن حرب على لبنان أو إيران.

كما لفت إلى "خطورة المرحلة المقبلة"، داعيًا إلى "الثبات والصبر والتوكل على الله"، معتبرًا أن "قدرة المقاومة هي المسار الوحيد لمواجهة التحديات".

واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح مع الحضور تناول مختلف القضايا السياسية والأمنية والخدماتية.

الكلمات المفتاحية