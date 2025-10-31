أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن أميركا تتحرك في لبنان على قاعدة انها تريد ان تعالج المشكلة وأن يكون لبنان سيدًا مستقلًا.. هذا ما تدعيه أميركا لكنّها بالتجربة ليست وسيطًا نزيها بل هي الراعية للعدوان وتساعد على توسعه في لبنان والمنطقة".

وفي كلمة له خلال افتتاح أرضي للمونة والمنتوجات الزراعية الذي تنظمه جمعية جهاد البناء في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت تحت عنوان "سوق أرضي"، أوضح الشيخ قاسم أن هذا المعرض يعتبر من الأعمال النموذجية التي تخدم الناس والحرفيين والزراعيين بشكل خاص، وهو فكرة تنموية نموذجية وابداعية.

ونوّه الشيخ قاسم بشعار "أرضي لأهلها" الذي أطلق على المعرض وقال: "بالفعل أرضي لأهلها ..الصامدون اليوم من أهل الجنوب هم على الخطوط الأمامية يحصدون الزيتون بمشهد سيادة واستقلال"، مؤكدًا أن "هذا المعرض هو للبنانيين لكل اللبنانيين وليس لطائفة".

أضاف: "الصامدون اليوم من أهل الجنوب هؤلاء الشجعان والسياديون الحقيقيون قدموا فلذات أكبادهم من أجل التمسك بالأرض.. صاحب الأرض يملك المستقبل، والاحتلال وجود عابر ومن يقاوم يحفظ أرضه ومن يستسلم يخسر وجوده وأرضه هذه هي المعادلة الحقيقية.. نفتتح سوق أرضي يعني الزراعة".

وتابع سماحته: "من أراد أن يلتزم بالطائف لا يستطيع ان يختار منه جزءًا ويهمل أجزاء أخرى.. أول عنوان في الطائف هو السيادة وتحرير الأرض وان نكون معًا وان يؤلمنا ما يصيب أي مواطن".

وقال: "بارك الله بكم أيها المزارعون والحرفيون والمشاركون في إحياء هذه الأرض في لبناننا العزيز وهذا الاحياء هو الذي يعطي الاستمرارية".

وأردف: "أسسنا في حزب الله جهاد البناء من أجل خدمة الناس على قاعدة البذل والعطاء.. أطلق سيد شهداء الأمة في سنة 2020 الجهاد الزراعي والصناعي وكان يقصد في وقتها أن يكون هناك نهضة على المستويين الزراعي والصناعي من أجل أن يكون لنا الإنتاج المحلي كي لا نبقى تحت عبء الخارج".

ولفت إلى أن مؤسسة جهاد البناء قامت بأعمال عظيمة ومؤثرة وتعمل على تطوير الزراعة، فيما الدولة غائبة عن الاهتمام الكافي بالقطاعين الزراعي والصناعي.. وقال: "تصوروا أن موازنة وزارة الزراعة للعام 2020 تساوي تقريبًا 25 مليون دولار وأيضًا موازنة وزارة الصناعة قليلة"، مشيرًا إلى أن جهاد البناء تعطي ولا تأخذ.

وسأل الشيخ قاسم: "هل يُعقل أن تكون بهذا المقدار الموزانات لهاتين الوزارتين؟ يجب أن تكون الموازنة أكبر ضمن مشاريع تنموية".



