 انطلاق معرض "سوق أرضي 2025" في الضاحية الجنوبية لبيروت دعمًا للإنتاج المحلي

2025-10-31 16:24
107

 

انطلقت، الجمعة 31/10/2025، في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت، فعاليات معرض "سوق أرضي" للمونة والمنتوجات الزراعية والحرفية 2025، بمشاركة واسعة من العارضين والحرفيين والمنتجين المحليين من مختلف المناطق اللبنانية.

وتخللت فعاليات افتتاح المعرض كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وكلمة لمدير عام مؤسسة جهاد البناء الدكتور محمد الخنسا، وفقرة بعنوان حكاية أرضي روتها الدكتورة سارة قصير.

ويهدف المعرض إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع التسوّق المحلي، من خلال توفير مساحة تفاعلية تجمع بين صغار المنتجين والمستهلكين في أجواء عائلية تراثية تعزز التواصل الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع اللبناني.

ويستمر "سوق أرضي" حتى الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يقدم لزواره باقة متنوعة من المونة الريفية والمأكولات التقليدية والمشغولات الحرفية، إضافة إلى نشاطات ثقافية وترفيهية مرافقة.

ويُعد هذا الحدث السنوي من أبرز المبادرات التي تكرّس مفهوم الاقتصاد المنتج والاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويشكل منصة لدعم صمود العائلات المنتجة والحرفيين اللبنانيين في القرى والأرياف.

يشار إلى أن هذه النسخة هذا العام من المعرض، تجري بعد عدوان صهيوني كبير على لبنان في صيف عام 2024 طال منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، ودمر العديد من المنشآت المدنية، كما استهدف مجمع سيد الشهداء الذي يحتضن فعاليات المعرض.

