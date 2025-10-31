في ظلّ تَصاعُد الجدل حول طعون انتخابات بلدية طرابلس، حذّر النائب طه ناجي من "محاولات التلاعب بالنتائج عبر احتساب 7 أقلام في منطقة التبانة مرّتين"، معتبرًا أنّ "ما يجري يهدّد مصداقية العملية الانتخابية برمّتها".

وكشف ناجي، خلال مؤتمرٍ صحافي، عن أنّ "تقرير المستشار المقرّر لدى مجلس شورى الدولة تحدّث عن أقلامٍ لم تُدرَج نتائجها في محضر لجنة القيد العليا"، وأكّد ناجي أنّ "هذه الأقلام فُرزت فعليًا ضمن لجان أخرى بعد توزيع العمل بسبب ضغط الأقلام في لجنة التبانة".

وقال ناجي: "ليس منطقيًا أنْ تُصدِر لجنة القيد العليا نتائجها وفي سجلاتها أقلام بلا أرقام. هذا لم يحصل في تاريخ الانتخابات لا البلدية ولا النيابية".

وأضاف: "الغرابة تكمن في أنّ القرار المقترَح يصبّ في مصلحة مرشّحين في المرتبتَيْن 29 و30، لا في مصلحة أول الخاسرين كما جرت العادة".

كما شدّد ناجي على أنّ "الجواب الفصل يبقى لدى وزارة الداخلية"، داعيًا إيّاها إلى "نشر محاضر اللجان الابتدائية كافة ومحضر لجنة القيد العليا كاملًا، ووضعها أمام الرأي العام لإسقاط أيّ التباس أو تلاعب محتمَل".

ونبّه إلى أنّ "مجلس شورى الدولة أمام مسؤولية تاريخية في الأخذ بالوقائع والمعطيات الدقيقة قَبْل إصدار قراره النهائي، حمايةً لنزاهة الانتخابات وصَونًا لإرادة أبناء طرابلس".

