لبنان

شهيدان مدنيان في اعتداءات العدو جنوبًا.. ومُسيَّراته تواصل خرق الأجواء 
لبنان

شهيدان مدنيان في اعتداءات العدو جنوبًا.. ومُسيَّراته تواصل خرق الأجواء 

2025-10-31 20:19
79

واصل العدو الصهيوني، اعتداءاته على المدنيين اللبنانيين، الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين اثنين، في موازاة خرق الطيران المُسيَّر للعدو أجواء الجنوب. 

ونفّذت طائرة مُسيَّرة "إسرائيلية" غارة بصاروخ موجَّه استهدفت دراجة نارية في طلعة شوكين - مفرق "نادي الشقيف"، على طريق النبطية - شوكين، في جنوب لبنان.

وتوجّهت سيّارات الإسعاف إلى مكان الغارة التي أدّت إلى استشهاد مواطن، بحسب بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة.

وسبق ذلك، صباحًا، غارة من مُسيَّرة صهيونية استهدفت دراجة نارية على طريق بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، أدّت إلى ارتقاء شهيد وإصابة مواطن بجراح، وفق ما أفاد بيان لوزارة الصحة.

وأطلقت مُسيَّرة "إسرائيلية" صاروخًا موجّهًا في اتجاه مبنى عند مدخل "المدينة الصناعية" على طريق جادّة نبيه بري في مدينة النبطية. وقد أصاب الصاروخ سطح المبنى، وأُفيد عن إصابة 4 مواطنين، وأحدث انفجاره دويًّا تردَّد صداه بشكل قوي، مُثيرًا أجواء توتر وهلع لدى المواطنين. 

في خضم ذلك، حلّقت مُسيّرات صهيونية مسلّحة على مستوى منخفض جدًا فوق بنت جبيل.

ووفق حصيلة رسمية، ارتكب العدو الصهيوني، منذ إعلان وقف إطلاق النار فجر يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وحتى صباح 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما مجموعه 5109 خروق متنوّعة بين برية وجوية وبحرية.

وبيّنت الحصيلة أنّ الخروق البرية للعدو بلغت 2131، والخروق الجوية 2815، والخروق البحرية 163. وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ثلاثمئة لبناني ولبنانيَّين اثنين (302) وإصابة 588.

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنوب
