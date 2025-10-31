خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي اكتشاف طبقة جديدة في "باجن" أكبر حقل غاز إيراني على اليابسة 

لبنان

الحجار من المنامة: من أولويات الدولة إعادة الإعمار من دون شروط
لبنان

الحجار من المنامة: من أولويات الدولة إعادة الإعمار من دون شروط

2025-10-31 21:30
40

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده"، ضمن فعاليات منتدى "حوار المنامة"، في البحرين، أن "ترتيبات وقف النار لم يحترمها الجانب "الإسرائيلي"".

وشدد على أن من "أولويات الدولة اللبنانية في هذه المرحلة هي إعادة الإعمار، نظرًا لما لهذا الملف من بُعد إنساني"، وقال: "إن إعادة الإعمار تمثل خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المواطنين بدولتهم، ولا يجب أن تكون مشروطة بأي شيء آخر".

ورأى الحجار أن "لبنان ملتزم بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرًا"، وفق تعبيره، لافتًا إلى أن "الجيش اللبناني يؤدي دورًا محوريًا في هذا الإطار، بدعم ومتابعة من الحكومة اللبنانية لتنفيذ خطته"، على حد قوله.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الجيش اللبناني أحمد الحجار
إقرأ المزيد
المزيد
الحجار من المنامة: من أولويات الدولة إعادة الإعمار من دون شروط
الحجار من المنامة: من أولويات الدولة إعادة الإعمار من دون شروط
لبنان منذ 54 دقيقة
شهيدان مدنيان في اعتداءات العدو جنوبًا.. ومُسيَّراته تواصل خرق الأجواء 
شهيدان مدنيان في اعتداءات العدو جنوبًا.. ومُسيَّراته تواصل خرق الأجواء 
لبنان منذ ساعتين
النائب ناجي: الأقلام السبعة في التبانة محتسَبة والحقيقة لدى وزارة الداخلية
النائب ناجي: الأقلام السبعة في التبانة محتسَبة والحقيقة لدى وزارة الداخلية
لبنان منذ 4 ساعات
كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في افتتاح
كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في افتتاح "سوق أرضي 2025"
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الحجار من المنامة: من أولويات الدولة إعادة الإعمار من دون شروط
الحجار من المنامة: من أولويات الدولة إعادة الإعمار من دون شروط
لبنان منذ 54 دقيقة
شهيدان مدنيان في اعتداءات العدو جنوبًا.. ومُسيَّراته تواصل خرق الأجواء 
شهيدان مدنيان في اعتداءات العدو جنوبًا.. ومُسيَّراته تواصل خرق الأجواء 
لبنان منذ ساعتين
 انطلاق معرض
 انطلاق معرض "سوق أرضي 2025" في الضاحية الجنوبية لبيروت دعمًا للإنتاج المحلي
لبنان منذ 6 ساعات
الشيخ قاسم: لتضع الحكومة خطة لدعم الجيش في مواجهة العدوان
الشيخ قاسم: لتضع الحكومة خطة لدعم الجيش في مواجهة العدوان
لبنان منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة