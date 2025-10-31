أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده"، ضمن فعاليات منتدى "حوار المنامة"، في البحرين، أن "ترتيبات وقف النار لم يحترمها الجانب "الإسرائيلي"".

وشدد على أن من "أولويات الدولة اللبنانية في هذه المرحلة هي إعادة الإعمار، نظرًا لما لهذا الملف من بُعد إنساني"، وقال: "إن إعادة الإعمار تمثل خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المواطنين بدولتهم، ولا يجب أن تكون مشروطة بأي شيء آخر".

ورأى الحجار أن "لبنان ملتزم بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرًا"، وفق تعبيره، لافتًا إلى أن "الجيش اللبناني يؤدي دورًا محوريًا في هذا الإطار، بدعم ومتابعة من الحكومة اللبنانية لتنفيذ خطته"، على حد قوله.

الكلمات المفتاحية