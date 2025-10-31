خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي ما هو روبوت نيو الذي غزا منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا؟

إيران

اكتشاف طبقة جديدة في
إيران

اكتشاف طبقة جديدة في "باجن" أكبر حقل غاز إيراني على اليابسة 

2025-10-31 21:34
تؤّكد التقديرات الرسمية أنّ الحقل سيوفّر الغاز لـ4 محافظات إيرانية لحوالي عقدَين من الزمن
36

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إنّه "تم اكتشاف طبقة جديدة للغاز في حقل "باجن" في محافظة فارس في جنوب (إيران)، وهو أكبر حقل غازي لإيران على اليابسة".

وأضافت الوكالة أنّه "بعد أشهر من الحفر، والدراسات المكثفّة، أثمرت الجهود وأُعلن رسميًا عن اكتشاف طبقة جديدة من الغاز في حقل "باجن""، مشيرةً إلى "وجود احتياطات هائلة وقدرة إنتاجية لافتة للانتباه في هذا الحقل".

ونقلت "إرنا" عن المدير التنفيذي لـ"شركة النفط الوطنية الإيرانية"، محسن باورد، قوله إنّ "الإنتاج المبكر لهذا الحقل الواقع في جنوب محافظة فارس سيبدأ من السنة الإيرانية الجديدة (تبدأ في 20 آذار/مارس المقبل)"، كاشفًا عن أنّ "حقل "باجن" يمكن له توفير الغاز لمحافظات عدة لسنوات طويلة".

كما أكّد أنّ "هذا الحقل يُعَدُّ واحدًا من أكبر مخازن الغاز على اليابسة في البلاد".

وبناءً على التقارير الرسمية، فإنّ احتياطات هذا الغاز تبلغ 200 مليون برميل معادل للنفط الخام على أقل تقدير، وبوسعه توفير الغاز لـ4 محافظات لمدة 18 إلى 19 سنة.

وبحسب خبراء، فإنّ عملية حفر هذا الحقل دامت لنحو سنة. وبعدها، نُفِّذت عمليات الاختبار والاستثمار لمدة 6 أشهر.

الكلمات المفتاحية
النفط الغاز ايران
إقرأ المزيد
المزيد
اكتشاف طبقة جديدة في
اكتشاف طبقة جديدة في "باجن" أكبر حقل غاز إيراني على اليابسة 
إيران منذ 51 دقيقة
بقائي: مزاعم غروسي مرفوضة وهو مُدرك تمامًا للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني
بقائي: مزاعم غروسي مرفوضة وهو مُدرك تمامًا للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني
إيران منذ 23 ساعة
إيران وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم أمنية 
إيران وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم أمنية 
إيران منذ يوم
إيران تعلن نجاح الاختبارات المدارية لقمر
إيران تعلن نجاح الاختبارات المدارية لقمر "ناهيد" الصناعي
إيران منذ يومين
مقالات مرتبطة
اكتشاف طبقة جديدة في
اكتشاف طبقة جديدة في "باجن" أكبر حقل غاز إيراني على اليابسة 
إيران منذ 51 دقيقة
بقائي: مزاعم غروسي مرفوضة وهو مُدرك تمامًا للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني
بقائي: مزاعم غروسي مرفوضة وهو مُدرك تمامًا للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني
إيران منذ 23 ساعة
إيران وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم أمنية 
إيران وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم أمنية 
إيران منذ يوم
العدو يُشهر سلاح الغاز بوجه مصر
العدو يُشهر سلاح الغاز بوجه مصر
عين على العدو منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة