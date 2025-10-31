قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إنّه "تم اكتشاف طبقة جديدة للغاز في حقل "باجن" في محافظة فارس في جنوب (إيران)، وهو أكبر حقل غازي لإيران على اليابسة".

وأضافت الوكالة أنّه "بعد أشهر من الحفر، والدراسات المكثفّة، أثمرت الجهود وأُعلن رسميًا عن اكتشاف طبقة جديدة من الغاز في حقل "باجن""، مشيرةً إلى "وجود احتياطات هائلة وقدرة إنتاجية لافتة للانتباه في هذا الحقل".

ونقلت "إرنا" عن المدير التنفيذي لـ"شركة النفط الوطنية الإيرانية"، محسن باورد، قوله إنّ "الإنتاج المبكر لهذا الحقل الواقع في جنوب محافظة فارس سيبدأ من السنة الإيرانية الجديدة (تبدأ في 20 آذار/مارس المقبل)"، كاشفًا عن أنّ "حقل "باجن" يمكن له توفير الغاز لمحافظات عدة لسنوات طويلة".

كما أكّد أنّ "هذا الحقل يُعَدُّ واحدًا من أكبر مخازن الغاز على اليابسة في البلاد".

وبناءً على التقارير الرسمية، فإنّ احتياطات هذا الغاز تبلغ 200 مليون برميل معادل للنفط الخام على أقل تقدير، وبوسعه توفير الغاز لـ4 محافظات لمدة 18 إلى 19 سنة.

وبحسب خبراء، فإنّ عملية حفر هذا الحقل دامت لنحو سنة. وبعدها، نُفِّذت عمليات الاختبار والاستثمار لمدة 6 أشهر.

الكلمات المفتاحية