الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
سوق أرضي 2025: تشكيلة متنوعة من المونة البلدية والمنتجات الزراعية

2025-11-01 08:48
71
حسين جلول - مصور

صحافي لبناني
مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو

13 مقالاً

افتتحت جمعية جهاد البناء الإنمائية سوق “أرضي” في مجمع سيد الشهداء (ع) في الرويس – الضاحية الجنوبية، بمشاركة واسعة من الجمعيات والمنتجين المحليين.

يستمر السوق حتى يوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة 1 بعد الظهر حتى 10 مساءً، وفي يومي السبت والأحد من 10 صباحًا حتى 10 مساءً.

المعرض يحتضن تشكيلة متنوعة من المونة البلدية والمنتجات الزراعية والحرفية التي تعبّر عن أصالة الأرض وجهود المزارعين والحرفيين اللبنانيين.
 

