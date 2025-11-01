خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله وبالتعاون مع لجان العمل في المخيمات يومًا صحيًا تخصصيًا مجانيًا في مخيمات منطقة صيدا لمناسبة ذكرى معركتي طوفان الأقصى وأولي البأس ودعمًا للشعب الفلسطيني شملت أهالي مخيم عين الحلوة - مستشفى القدس،  وفي مخيم المية ومية في مضافة آل كعوش.

استهدف النشاط 245 مريضًا في اختصاصات الصحة العامة والأطفال حيث خضعوا للمعاينة الطبية، فيما تم توزيع 594 وحدة دواء على 228 مريضًا، أما مجموع الذين استفادوا من  التثقيف الصحي فقد بلغوا 33 شخصًا.

كما شارك في هذه الحملة 6 أطباء و27 ممرضة وممرض من جهاز التطوع، و10 إداريين، وأشرف على الحملة الإخوة في حركة أنصار الله وكوادر لجان العمل بالمخيمات والإخوة في مديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية.

وخلال النشاط تم تنظيم عدة أنشطة ترفيهية خاصة بالأطفال المرضى، كما اختتم النشاط بزيارات معاينة طبية لعدد من المرضى في منازلهم.

وزار المراكز المذكورة متفقدًا مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الذي وجه الشكر الكبير للأطباء والممرضين على جهودهم وتفانيهم في خدمة الشعب الفلسطيني.

