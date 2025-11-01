خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

في ذكرى
لبنان

في ذكرى "طوفان الأقصى" وأولي البأس... يوم صحي مجاني في مخيم الجليل - بعلبك

2025-11-01 10:34
65

في أجواء ذكرى معركة طوفان الأقصى ومعركة أولي البأس، وتأكيدًا على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، نظّمت الهيئة الصحية الإسلامية – مديرية البقاع، دائرة الأنشطة والإعلام يومًا صحيًا مجانيًا في مخيم الجليل في بعلبك، بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات.

وتضمّن اليوم الصحي تقديم معاينات وخدمات طبية متنوعة، حيث استفاد 107 أشخاص من معاينات الصحة العامة، و35 طفلاً من معاينات الأطفال، كما جرى توزيع 550 وحدة دواء مجانًا على المرضى والمحتاجين.

وشارك في النشاط ثلاثة أطباء متخصصين وتسع متطوعات من الفريق التطوعي، الذين واكبوا المستفيدين وقدّموا الإرشادات الصحية والتوعوية في أجواء من التعاون والتكافل الإنساني.

ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة الصحية الإسلامية لتعزيز العمل الصحي والاجتماعي في المخيمات الفلسطينية والمناطق اللبنانية، ولتأكيد وحدة الموقف الإنساني مع الشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان والاحتلال.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله معركة أولي البأس
