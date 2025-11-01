Your browser does not support the video tag.

أقامت إدارة مستشفى الرسول الأعظم (ص) المؤتمر التمريضي السنوي السابع، برعاية معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، تحت عنوان: "تعزيز تجربة المريض عبر استهداف الجوانب الإنسانية في الرعاية التمريضية".

ويُسلّط المؤتمر الضوء على جوهر الرعاية التمريضية المتمحورة حول المريض، في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا والأبحاث والذكاء الاصطناعي، لتبقى القيم الإنسانية محور العلاقة بين المريض ومقدّم الرعاية.

