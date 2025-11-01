خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كوريا الشمالية: نزع سلاحنا النووي أضغاث أحلام
كوريا الشمالية: نزع سلاحنا النووي أضغاث أحلام

2025-11-01 11:25
أصدر نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، باك ميونغ - هو، بيانًا انتقد فيه بشدّة تصريحات سيؤول بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، معتبرًا أنّ هذه الدعوات "لا تتجاوز حدود الوهم وهي مجرّد أضغاث أحلام".

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أنّ كوريا الجنوبية "تستغلّ كلّ فرصة لإثارة مسألة نزع السلاح النووي"، مؤكدًا أنّ "إنكار مكانة كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة نووية يُظهر جهلًا مفرطًا بالواقع".

وأضاف باك ميونغ - هو أنّ تكرار عبارة "نزع السلاح النووي" آلاف المرات لن يجعلها حقيقة، مشيرًا إلى أنّ بيونغ يانغ "ستُظهر بالصبر أنّ هذه الرؤية لا يمكن تحقيقها".

ويأتي البيان بعد إعلان سيؤول الاتفاق مع بكين على إدراج ملف نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية ضمن جدول أعمال القمة المقبلة بين الجانبين، في خطوة تراها بيونغ يانغ محاولة لتدويل المسألة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية
