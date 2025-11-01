خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي البحرين: تظاهرات شعبيّة ترفض الاضطهاد وتُطالب بتبييض السجون

فلسطين

جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل شرقي خان يونس وغزة
فلسطين

جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل شرقي خان يونس وغزة

2025-11-01 11:37
35

يواصل الجيش "الإسرائيلي" تدمير منازل الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في إطار المساعي لترسيم الحدود مع القطاع بوضع مكعبات أسمنتية تحدد المناطق الصفراء التي يمنع على المواطنين تخطيها.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة، فيما دوت عدة انفجارات شرقي مدينتي خان يونس وغزة ناجمة عن تدمير منازل فيما شن جيش الاحتلال غارتين على شرق خان يونس.

كما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وألقت مسيّرة "إسرائيلية" قنابل على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. 

هذا ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرق مدينة غزة.، فيما توغلت دبابات الاحتلال قرب ساحة مسجد الخلفاء في مخيم جباليا واطلقت النار صوب المواطنين قبل أن تعاود انسحابها إلى شارع صلاح الدين شرق المخيم.

وسلم جيش الاحتلال جثامين 30 شهيدًا فلسطينيًا ممن تم أسرهم يوم السابع من أكتوبر 2023 ليرتفع العدد إلى 225 جثمانًا معظمهم مجهولي الهوية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68750 شهيدًا 170705 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل شرقي خان يونس وغزة
جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل شرقي خان يونس وغزة
فلسطين منذ 48 دقيقة
"الأورومتوسطي": "إسرائيل" تقتل 10 فلسطينيين يوميًا منذ وقف إطلاق النار في غزة
فلسطين منذ 14 ساعة
"إعلام الأسرى" وفصائل المقاومة الفلسطينية: بن غفير يحرّض على قتل الأسرى الفلسطينيين
فلسطين منذ 17 ساعة
الإبادة الصامتة وحصريَّة الاشتباك
الإبادة الصامتة وحصريَّة الاشتباك
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
اليوم التالي في غزّة… حين تُعلن المقاومة بقاءها وتفقد
اليوم التالي في غزّة… حين تُعلن المقاومة بقاءها وتفقد "إسرائيل" قدرتها على النسيان
مقالات منذ 5 دقائق
جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل شرقي خان يونس وغزة
جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل شرقي خان يونس وغزة
فلسطين منذ 48 دقيقة
الصحف الإيرانية: حماية الجبهة الداخلية أولوية
الصحف الإيرانية: حماية الجبهة الداخلية أولوية
إيران منذ ساعتين
كتاب فرنسي جديد عن
كتاب فرنسي جديد عن "جواسيس الرئيس": إيمييه موفد ماكرون السرّي إلى نصر الله
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة