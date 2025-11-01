يواصل الجيش "الإسرائيلي" تدمير منازل الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في إطار المساعي لترسيم الحدود مع القطاع بوضع مكعبات أسمنتية تحدد المناطق الصفراء التي يمنع على المواطنين تخطيها.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة، فيما دوت عدة انفجارات شرقي مدينتي خان يونس وغزة ناجمة عن تدمير منازل فيما شن جيش الاحتلال غارتين على شرق خان يونس.

كما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وألقت مسيّرة "إسرائيلية" قنابل على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

هذا ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرق مدينة غزة.، فيما توغلت دبابات الاحتلال قرب ساحة مسجد الخلفاء في مخيم جباليا واطلقت النار صوب المواطنين قبل أن تعاود انسحابها إلى شارع صلاح الدين شرق المخيم.

وسلم جيش الاحتلال جثامين 30 شهيدًا فلسطينيًا ممن تم أسرهم يوم السابع من أكتوبر 2023 ليرتفع العدد إلى 225 جثمانًا معظمهم مجهولي الهوية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68750 شهيدًا 170705 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

