قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية إن "سلطات الاحتلال استولت أمس الجمعة 31/10/2025 على 5 دونمات، و856 مترًا مربعًا من أراضي المواطنين من بلدة عناتا في محافظة القدس"، مشيرةً إلى أنّ "ذلك تم من خلال أمر عسكري تحت اسم "أوامر وضع يد" يحمل الرقم ت/65/25".

الهيئة أوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى إنشاء شارع استيطاني يربط مستوطنة "نفي برات" بشارع رقم 437، من أجل خدمة المستوطنين، لافتةً إلى أنّ السلطات "الإسرائيلية" أصدرت منذ مطلع العام الجاري ما مجموعه 54 أمرًا عسكريًا مشابهًا في مناطق الضفة الغربية والقدس.

وقالت إن "سلطات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر عسكرية من هذا النوع، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستوطنين".

ووفقًا لبيانات فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين الذين يستولون على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2024، نحو 770 ألف مستوطن.

الاحتلال يستولي على المزيد الأراضي الفلسطينية في القدس لإنشاء شارع استيطاني

وتعتبر الأمم المتحدة جميع الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض عملية حل الدولتين وتدعو منذ سنوات إلى وقفها الفوري.



