فلسطين

2025-11-01 13:36
63

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام في سلسلة تغريدات جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف.

كما طالبت الكتائب الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن.

وأعلنت القسام أنها قامت بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية، مشيرةً إلى أنّ العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءاته.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني كتائب القسام
