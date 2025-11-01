أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي أن الكيان الصهيوني لم يكن ليشنّ حربًا على الجمهورية الإسلامية دون ضوء أخضر أميركي، مشيرًا إلى أن إيران تمكّنت من إدارة الحرب التي استغرقت اثني عشر يومًا ضد هذا الكيان "بشكل جيد" ومنعت توسعها في المنطقة.

وفي تصريح لقناة "الجزيرة الإخبارية"، أوضح عراقتشي أن الكيان الصهيوني المعتدي حاول توسيع دائرة الحرب إلى المنطقة عبر استهداف المنشآت النفطية الإيرانية، إلا أن بلاده نجحت في إدارة المواجهة ومنعت تفاقمها.

وأشار وزير الخارجية الإيرانية إلى استعداد الجمهورية الإسلامية للتفاوض من أجل تبديد القلق بشأن برنامجها النووي السلمي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إيران مستعدة لكل الاحتمالات وتتوقع أي سلوك عدواني من جانب الكيان الصهيوني، موضحًا أن بلاده اكتسبت خبرة كبيرة من الحرب الأخيرة وتمكّنت من اختبار صواريخها في معركة حقيقية.

وأضاف عراقتشي: "نحن اليوم أكثر استعدادًا على كل المستويات، و(إسرائيل) ستتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة"، واصفًا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب أثبت للمنطقة أن "إسرائيل هي العدو الحقيقي لها"، محذرًا من أن أي عمل عدائي جديد من الكيان ستكون نتائجه وخيمة عليه.

وفي ما يتعلق بالملف النووي، أكد عراقتشي أن إيران مستعدة للتفاوض لتبديد القلق حول برنامجها النووي السلمي، لكنه أوضح أن طهران لا ترغب في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مشددًا على إمكانية التوصل إلى اتفاق من خلال مفاوضات غير مباشرة.

وأضاف أن هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق عادل، غير أن واشنطن تضع شروطًا تعجيزية غير مقبولة، مؤكدًا أن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم، لأن ما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة، كما شدد على أن برنامجها الصاروخي غير قابل للتفاوض، معتبرًا أن "لا عاقل يقبل بتجريده من السلاح".

وحول تداعيات الحرب الأخيرة، قال عراقتشي إن إيران تكبّدت خسائر على مستوى المباني والأجهزة النووية، إلا أن التقنية لا تزال قائمة، موضحًا أن "المواد النووية لا تزال تحت أنقاض المنشآت التي قصفت ولم تُنقل إلى مكان آخر"، وفق ما نقلته قناة الجزيرة.

وفي سياق آخر، انتقد عراقتشي قيام الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) بتفعيل آلية "سناب باك" لاستئناف العقوبات الدولية، معتبرًا أن هذا الإجراء غير قانوني ولا يحظى بإجماع دولي.

وفي ما يخص السياسة الخارجية الإيرانية، أكد وزير الخارجية أن أولوية طهران هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار، معلنًا استعدادها للتعامل مع الغرب دون إملاءات.

وختم عراقتشي بالحديث عن التطورات في الساحة السورية، مؤكدًا أن إيران تدعم استقلال سورية ووحدة أراضيها، وتدين العدوان "الإسرائيلي" المستمر عليها.

الكلمات المفتاحية