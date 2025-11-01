خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
روسيا: إحباط إنزال أوكراني قرب كراسنوأرميسك
روسيا: إحباط إنزال أوكراني قرب كراسنوأرميسك

2025-11-01 15:00

2025-11-01 15:00
الدفاع الروسية: إحباط محاولة إنزال قوة أوكرانية قرب كراسنوأرميسك وتحييد أفرادها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت (1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، أنّ قواتها تمكّنت من إحباط محاولة إنزال جوي قامت بها مجموعة من القوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوأرميسك في مقاطعة دونيتسك، مؤكدة تصفية جميع أفراد المجموعة.

وقالت الوزارة في بيانها: "تم إحباط عملية إنزال من مروحية لمجموعة من قوات العمليات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية في منطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد شمال غرب ضواحي مدينة كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك"، مضيفة أنه تم القضاء على جميع الأفراد الـ11 الذين نزلوا من المروحية.

وجاء ذلك ضمن التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، الذي أشار إلى أن الوحدات الروسية في كراسنوأرميسك تواصل القضاء على وحدات القوات الأوكرانية المحاصرة قرب محطة السكك الحديد في المدينة.

وأوضح التقرير أن القوات الروسية أحبطت سبع هجمات أوكرانية في الاتّجاهين الشمالي والشمالي الغربي، كانت تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القوات الأوكرانية، في ما واصلت الوحدات الروسية تشديد الحصار من الجهة الشرقية، موسعة منطقة سيطرتها في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية من مدينة ديميتروف (ميرنوغراد) المجاورة.

ووفقًا للتقرير، بلغ عدد القتلى في صفوف الجيش الأوكراني نحو 190 جنديًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في هذه المنطقة.

كما واصلت القوات الروسية سحق الوحدات الأوكرانية المحاصرة قرب مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، حيث تم صد هجوم جديد للعدو في الاتّجاه الشمالي الغربي، وأسفر ذلك عن مقتل نحو 50 جنديًا أوكرانيًا خلال اليوم الماضي.

وأفاد التقرير بأن خسائر الجيش الأوكراني الإجمالية خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 1370 جنديًا، وجاء توزيعها كالتالي:

أكثر من 170 جنديًا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" (سومي وخاركوف).

أكثر من 220 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" (خاركوف ودونيتسك).

نحو 225 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" (دونيتسك).

أكثر من 405 جنود في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" (دنيبروبيتروفسك ودونيتسك).

نحو 290 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" (دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه).

أكثر من 60 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" (زابوروجيه وخيرسون).

وأشار البيان إلى أن نيران القوات الروسية أصابت منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، إضافة إلى البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني في 150 منطقة.

كما أعلن أسطول البحر الأسود الروسي عن تدمير زورق مسيّر للعدو في شمال غرب البحر الأسود، في ما تمكّنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 4 قنابل جوية موجهة و205 طائرات مسيّرة معادية خلال الساعات الماضية.

الكلمات المفتاحية
روسيا أوكرانيا
