خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي بالصور| الهيئات النسائية في بقاعًا أقامت احتفالها السنوي لتكريم الحجاب الكامل

لبنان

لقاء إعلامي في طرابلس: لأوسع حملة تضامن دفاعًا عن حق لبنان بالسيادة
لبنان

لقاء إعلامي في طرابلس: لأوسع حملة تضامن دفاعًا عن حق لبنان بالسيادة

2025-11-01 15:48
48

في الرابطة الثقافية في طرابلس، تحوّل اللقاء الإعلامي الذي جمع مدراء المواقع الإخبارية والإعلاميين من مختلف مناطق الشمال إلى منبر تضامن واستنكار للعدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان.

اللقاء الذي كان مقرراً لبحث شؤون المهنة وتبادل الخبرات حول واقع الإعلام المحلي، اكتسب بعداً وطنياً بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات، فعبّر الحاضرون عن رفضهم القاطع للمجازر والانتهاكات التي تطال أبناء الجنوب اللبناني كل يوم، مؤكدين أن الكلمة الحرة ستبقى في موقع الدفاع عن الوطن وأهله.

وشدد المشاركون على أن الإعلام المقاوم هو خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل والدعاية المعادية، داعين إلى توحيد الجهود الإعلامية بين الشمال وسائر المناطق اللبنانية لإيصال الصوت الوطني الواحد الداعم لصمود اللبنانيين في وجه العدوان.

كما حيّا المجتمعون أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف، ووجّهوا التحية للطواقم الإعلامية العاملة في الميدان، مؤكدين أن ما يتعرض له لبنان يتطلب أوسع حملة تضامن إعلامي وشعبي دفاعاً عن حقه في الحياة والسيادة.

وشدّد المشاركون على دور الإعلام في ترسيخ الوحدة الوطنية وفضح جرائم الاحتلال، داعين إلى استمرار التواصل والتنسيق بين مدراء المواقع في الشمال لما فيه مصلحة لبنان وشعبه.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الإعلام طرابلس
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| الهيئات النسائية في بقاعًا أقامت احتفالها السنوي لتكريم الحجاب الكامل
بالصور| الهيئات النسائية في بقاعًا أقامت احتفالها السنوي لتكريم الحجاب الكامل
لبنان منذ 22 دقيقة
لقاء إعلامي في طرابلس: لأوسع حملة تضامن دفاعًا عن حق لبنان بالسيادة
لقاء إعلامي في طرابلس: لأوسع حملة تضامن دفاعًا عن حق لبنان بالسيادة
لبنان منذ ساعة
رحلة الموت بحثاً عن الرزق.. هكذا قضى محمد خالد بين أمواج البحر
رحلة الموت بحثاً عن الرزق.. هكذا قضى محمد خالد بين أمواج البحر
لبنان منذ ساعة
رعد: أي تنازل للعدو لن يوقف ابتزازه وتماديه
رعد: أي تنازل للعدو لن يوقف ابتزازه وتماديه
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
لقاء إعلامي في طرابلس: لأوسع حملة تضامن دفاعًا عن حق لبنان بالسيادة
لقاء إعلامي في طرابلس: لأوسع حملة تضامن دفاعًا عن حق لبنان بالسيادة
لبنان منذ ساعة
رحلة الموت بحثاً عن الرزق.. هكذا قضى محمد خالد بين أمواج البحر
رحلة الموت بحثاً عن الرزق.. هكذا قضى محمد خالد بين أمواج البحر
لبنان منذ ساعة
رعد: أي تنازل للعدو لن يوقف ابتزازه وتماديه
رعد: أي تنازل للعدو لن يوقف ابتزازه وتماديه
لبنان منذ ساعتين
200 ألف من الحريديم تظاهروا ضد التجنيد.. شلل تام وفوضى بالطرقات
200 ألف من الحريديم تظاهروا ضد التجنيد.. شلل تام وفوضى بالطرقات
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة